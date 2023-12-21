Описание приготовления:
Мясо в тыквенном соусе можно подавать абсолютно с любым гарниром. Тыкву можно брать любого сорта, ее можно натереть, порезать соломкой или мелким кубиком. Для пикантности можете добавить любимые специи, зелень, кетчуп и соевый соус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 300 Грамм
- Тыква 150 Грамм (тертая)
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Сметана 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
208 ккал
Калорийность
12 г
Белки
13 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясо в тыквенном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мяса в тыквенном соусе.
Репчатый лук очистите и мелко порежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне пять минут, перемешивая. Свинину сполосните, обсушите, порежьте на кусочки и добавьте к луку.
Обжаривайте свинину в течение 5-7 минут, до корочки. Добавьте к мясу натертую на мелкой терке тыкву, посолите, поперчите и обжаривайте на медленном огне в течение 3-4 минут.
Влейте в сковороду кипяток и добавьте измельченный чеснок. Все перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне в течение 30 минут. Следите, чтобы вода не выкипела и при необходимости влейте еще немного.
Добавьте сметану.
Все тушите на медленном огне еще 2 минуты, перемешивая, и снимите с огня. Подавайте сразу в горячем виде с гарниром.
Приятного аппетита!