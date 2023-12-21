Описание приготовления:

Мясо в тыквенном соусе можно подавать абсолютно с любым гарниром. Тыкву можно брать любого сорта, ее можно натереть, порезать соломкой или мелким кубиком. Для пикантности можете добавить любимые специи, зелень, кетчуп и соевый соус.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свинина 300 Грамм

Тыква 150 Грамм (тертая)

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Сметана 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

208 ккал

Калорийность

12 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо в тыквенном соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мяса в тыквенном соусе.

Репчатый лук очистите и мелко порежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне пять минут, перемешивая. Свинину сполосните, обсушите, порежьте на кусочки и добавьте к луку.

Обжаривайте свинину в течение 5-7 минут, до корочки. Добавьте к мясу натертую на мелкой терке тыкву, посолите, поперчите и обжаривайте на медленном огне в течение 3-4 минут.

Влейте в сковороду кипяток и добавьте измельченный чеснок. Все перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне в течение 30 минут. Следите, чтобы вода не выкипела и при необходимости влейте еще немного.

Добавьте сметану.

Все тушите на медленном огне еще 2 минуты, перемешивая, и снимите с огня. Подавайте сразу в горячем виде с гарниром.

Приятного аппетита!