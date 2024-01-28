Описание приготовления:
Если хотите, чтобы гранита была чисто белого цвета, очистите миндаль от кожуры. Для этого опустите миндаль в холодную воду и оставьте на несколько часов, пока кожица не начнет легко очищаться. Но лично нам больше нравится гранита цвета топленого молока за счет кожуры.
Основной ингредиент: Орехи / Миндаль Блюдо: Десерты / Сладкое География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Миндаль 75 Грамм
- Сахар 50 Грамм
- Вода 250 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
169 ккал
Калорийность
10 г
Белки
4 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Миндальная гранита»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления миндальной граниты.
Свежий миндаль выложите в чашу блендера и как можно мельче измельчите.
Залейте миндальную крошку половиной воды и пробейте еще раз блендером. Дайте постоять 30 минут.
Получившееся молочко отожмите и перелейте в кастрюлю. Отжатый жмых залейте оставшейся водой, пробейте снова блендером и дайте постоять еще 30 минут. Снова тщательно отожмите, соедините обе жидкости. Жмых из миндаля нам не потребуется.
Миндальное молочко доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте в кастрюлю сахар, варите до растворения сахара и снимите с огня. Дайте жидкости полностью остыть.
Перелейте массу в контейнер и уберите в морозильную камеру. Замораживайте граниту в течение нескольких часов, перемешивая каждые 40 минут, чтобы получалась крошка, а не монолит. Готовую граниту разложите по креманкам и сразу подавайте.
Приятного аппетита!