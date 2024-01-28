Описание приготовления:

Если хотите, чтобы гранита была чисто белого цвета, очистите миндаль от кожуры. Для этого опустите миндаль в холодную воду и оставьте на несколько часов, пока кожица не начнет легко очищаться. Но лично нам больше нравится гранита цвета топленого молока за счет кожуры.

Основной ингредиент: Орехи / Миндаль Блюдо: Десерты / Сладкое География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Миндаль 75 Грамм

Сахар 50 Грамм

Вода 250 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

169 ккал

Калорийность

10 г

Белки

4 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Миндальная гранита»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления миндальной граниты.

Свежий миндаль выложите в чашу блендера и как можно мельче измельчите.

Залейте миндальную крошку половиной воды и пробейте еще раз блендером. Дайте постоять 30 минут.

Получившееся молочко отожмите и перелейте в кастрюлю. Отжатый жмых залейте оставшейся водой, пробейте снова блендером и дайте постоять еще 30 минут. Снова тщательно отожмите, соедините обе жидкости. Жмых из миндаля нам не потребуется.

Миндальное молочко доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте в кастрюлю сахар, варите до растворения сахара и снимите с огня. Дайте жидкости полностью остыть.

Перелейте массу в контейнер и уберите в морозильную камеру. Замораживайте граниту в течение нескольких часов, перемешивая каждые 40 минут, чтобы получалась крошка, а не монолит. Готовую граниту разложите по креманкам и сразу подавайте.

Приятного аппетита!