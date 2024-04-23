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Шашлык из куриной грудки: хрустящий, со сливочным соусом. Вкусный ужин на большую компанию

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Шашлык из куриной грудки: хрустящий, со сливочным соусом. Вкусный ужин на большую компанию

История шашлыка насчитывает не одно тысячелетие. Это блюдо имеет древние корни и связано с культурой многих народов.

Шашлык — это мясо, приготовленное на огне. Его начали готовить  кочевые народы, которые использовали вертел для мяса. В дальнейшем шашлык стал популярным блюдом в разных странах и культурах.

Он был актуален среди казаков, которые готовили мяса во время походов. Сегодня шашлык готовят буквально везде. Он может быть приготовлен из разных видов мяса, а также с использованием различных маринадов и специй.

Расскажем, как самостоятельно приготовить куриный шашлык.

Ингредиенты:

  • куриные грудки — 2 шт.;
  • соль — ст.л.;
  • черный перец — ст.л.;
  • паприка — ч.л.;
  • сушеная петрушка — ч.л.;
  • чесночный порошок — ч.л.;
  • оливковое масло — 100 мл;
  • топленое масло — 2 ст.л.;

Ингредиенты для чесночного соуса:

  • петрушка — 1 ст.л.
  • чеснок — 2 зубчика;
  • топленое масло — 2 ст.л.

Приготовление куриного шашлыка:

Заливаем деревянные шпажки водой на полчаса. Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, смешиваем с солью, черным перцем, паприкой, сушеной петрушкой и чесночным порошком.

Вливаем к специям и курице оливковое масло, перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса. В это время максимально мелко шинкуем петрушку для соуса. 

Натираем на мелкой терке к петрушке чеснок, вливаем масло и лимонный сок. Насаживаем каждый кусок курицы на шпажку.

Шашлык из куриной грудки: хрустящий, со сливочным соусом. Вкусный ужин на большую компанию

Кладем шашлык на противень, застеленный пергаментом. Запекаем при 200 градусах 20 минут, затем переворачиваем на другую сторону и запекаем при той же температуре 5 минут.

Шашлык из куриной грудки: хрустящий, со сливочным соусом. Вкусный ужин на большую компанию

После приготовления смазываем соусом шашлык. Получается отменное блюдо из курицы.

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