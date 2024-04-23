Шашлык из куриной грудки: хрустящий, со сливочным соусом. Вкусный ужин на большую компанию

История шашлыка насчитывает не одно тысячелетие. Это блюдо имеет древние корни и связано с культурой многих народов.
Шашлык — это мясо, приготовленное на огне. Его начали готовить кочевые народы, которые использовали вертел для мяса. В дальнейшем шашлык стал популярным блюдом в разных странах и культурах.
Он был актуален среди казаков, которые готовили мяса во время походов. Сегодня шашлык готовят буквально везде. Он может быть приготовлен из разных видов мяса, а также с использованием различных маринадов и специй.
Расскажем, как самостоятельно приготовить куриный шашлык.
Ингредиенты:
- куриные грудки — 2 шт.;
- соль — ст.л.;
- черный перец — ст.л.;
- паприка — ч.л.;
- сушеная петрушка — ч.л.;
- чесночный порошок — ч.л.;
- оливковое масло — 100 мл;
- топленое масло — 2 ст.л.;
Ингредиенты для чесночного соуса:
- петрушка — 1 ст.л.
- чеснок — 2 зубчика;
- топленое масло — 2 ст.л.
Приготовление куриного шашлыка:
Заливаем деревянные шпажки водой на полчаса. Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, смешиваем с солью, черным перцем, паприкой, сушеной петрушкой и чесночным порошком.
Вливаем к специям и курице оливковое масло, перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса. В это время максимально мелко шинкуем петрушку для соуса.
Натираем на мелкой терке к петрушке чеснок, вливаем масло и лимонный сок. Насаживаем каждый кусок курицы на шпажку.
Кладем шашлык на противень, застеленный пергаментом. Запекаем при 200 градусах 20 минут, затем переворачиваем на другую сторону и запекаем при той же температуре 5 минут.
После приготовления смазываем соусом шашлык. Получается отменное блюдо из курицы.