Мини-пирожки с мясом на сковороде

Не для всех жареных пирожков нужно использовать молоко или кефир, чтобы замесить отличное тесто. Наш сегодняшний рецепт сможет вам это доказать. Золотистые мини-пирожки с мясом станут одной из самых любимых ваших закусок, над приготовлением которой не нужно долго корпеть.

Чтобы начинка была сочной, советуем добавить к фаршу побольше лука и 1 ст. л. холодной воды. С такими дополнительными ингредиентами мясо ни в коем случае не будет сухим. Если вы будете использовать свинину, а не курицу, тогда об этом и вовсе не придется переживать.

Как приготовить отменные мини-пирожки с мясом

Вы можете придать довольно интересную форму закуске. Для этого после того, как вы скрепите края заготовок из теста с начинкой, пройдитесь по ним вилкой. Так вам удастся сделать красивые фигурные пирожочки.

Ингредиенты

Вода200 мл Пшеничная мука350 г Подсолнечное масло160 мл Соль2 ч. л. Свиной фарш250 г Лук1 шт. Зеленый лук0,25 пуч. Укроп0,25 пуч. Черный перец (молотый) по вкусу Зира0,5 ч. л. Паприка0,5 ч. л.

Приготовление

Замешиваем тесто. В глубокую емкость вливаем 175 мл кипящей воды. Добавляем 1 ч. л. соли и пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты. Вливаем 20 мл подсолнечного масла.Замешиваем однородное тесто, которое не липнет к рукам. Помещаем его в миску. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут. Готовим начинку. Очищаем репчатый лук от шелухи. Максимально мелко его нарезаем. Промываем под проточной водой зеленый лук и укроп. Их также измельчаем.Выкладываем в миску свиной фарш. Добавляем к нему 25 мл воды, 2 вида лука и укроп. Всыпаем соль, зиру, паприку и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем всё до получения однородной массы. Раскатываем отдохнувшее тесто в большой тонкий пласт. Складываем его в несколько слоев. Разрезаем тесто на прямоугольные заготовки. Разворачиваем их и складываем друг на друга. Снова разрезаем тесто на прямоугольные кусочки.На одну половину каждой заготовки выкладываем мясную начинку. Накрываем ее второй частью теста. Скрепляем края. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней мини-пирожки с мясом до золотистости с двух сторон.

Такие мини-пирожки, как и большинство жареных изделий из теста, мы рекомендуем выложить на бумажное полотенце. Оно впитает в себя лишний жир. А вы получите хрустящую закуску, сочность начинки вскружит голову любому, кто ее попробует.