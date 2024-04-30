Обязательный элемент пасхальной корзины: как приготовить самую вкусную колбасу в духовке

Пожалуй, в каждой пасхальной корзине можно найти кружочек домашней колбасы. Узнайте, как сделать ее самостоятельно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Блюдо получится очень сочным и вкусным. Перец и чеснок придадут невероятно приятного аромата. Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом Рецепт колбасы в духовке Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 500 граммов сала;

– 4 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки перца;

– 5 зубчиков чеснока;

– 200 граммов свиных кишок. Приготовление: Мясо и сало нарежьте маленькими кубиками. Посолите, поперчите и добавьте немножко водички для сочности. Хорошо перемешайте. Свиные кишки предварительно замочите в воде и хорошо промойте. После этого начините их фаршем. Удобнее всего это делать на мясорубке, используя специальную насадку для колбасы. Края каждой колбаски завяжите узелком. Переложите колбасу в форму для выпечки и налейте туда немного воды. Проколите колбасу иглой во многих местах. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусную намазку всего из 2 ингредиентов.