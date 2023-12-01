Очень бюджетный и аппетитный ужин: готовим куриные желудки в сметане

Несмотря на свою невысокую цену, куриные желудки могут превзойти все ожидания. Попробуйте потушить их со сметаной и вы не останетесь разочарованными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если куриные желудки приготовить правильно, то получится настоящий деликатес. К этому рецепту можно добавить грибы – будет еще вкуснее.

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Как потушить куриные желудки

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов куриных желудков;

– 2 луковицы;

– 50 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сметаны;

– 20 граммов масла;

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Лук почистите и нарежьте полукольцами. С куриных желудков срежьте пленки, промойте и нарежьте кусочками. Нагрейте сковороду с растительным маслом, положите в нее желудки и жарьте 5 минут, помешивая. Затем накройте крышкой и тушите на маленьком огне 10 минут. Положите сливочное масло и дайте ему растопиться. Добавьте лук, помешайте и тушите под крышкой еще 10 минут. Затем посолите, поперчите и перемешайте. Через 10 минут положите сметану и перемешайте. Еще через 10 минут блюдо будет готово. Подавайте тушеные куриные желудки, украсив петрушкой!

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