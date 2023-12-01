Портал про города-курорты | Perekop

Очень бюджетный и аппетитный ужин: готовим куриные желудки в сметане

На чтение: 1 минута
Очень бюджетный и аппетитный ужин: готовим куриные желудки в сметане

Несмотря на свою невысокую цену, куриные желудки могут превзойти все ожидания. Попробуйте потушить их со сметаной и вы не останетесь разочарованными.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если куриные желудки приготовить правильно, то получится настоящий деликатес. К этому рецепту можно добавить грибы – будет еще вкуснее.

Попробуйте также Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

Как потушить куриные желудки

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов куриных желудков;
– 2 луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– 20 граммов масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук почистите и нарежьте полукольцами. С куриных желудков срежьте пленки, промойте и нарежьте кусочками.
  2. Нагрейте сковороду с растительным маслом, положите в нее желудки и жарьте 5 минут, помешивая. Затем накройте крышкой и тушите на маленьком огне 10 минут.
  3. Положите сливочное масло и дайте ему растопиться. Добавьте лук, помешайте и тушите под крышкой еще 10 минут.
  4. Затем посолите, поперчите и перемешайте. Через 10 минут положите сметану и перемешайте.
  5. Еще через 10 минут блюдо будет готово. Подавайте тушеные куриные желудки, украсив петрушкой!

Понравился рецепт? Узнайте еще секрет идеального супа с фрикадельками.

Что будем искать? Например,Человек