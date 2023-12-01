ГлавнаяРецептыОчень бюджетный и аппетитный ужин: готовим куриные желудки в сметане Очень бюджетный и аппетитный ужин: готовим куриные желудки в сметане На чтение: 1 минута Несмотря на свою невысокую цену, куриные желудки могут превзойти все ожидания. Попробуйте потушить их со сметаной и вы не останетесь разочарованными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если куриные желудки приготовить правильно, то получится настоящий деликатес. К этому рецепту можно добавить грибы – будет еще вкуснее. Попробуйте также Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Как потушить куриные желудки Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 600 граммов куриных желудков; – 2 луковицы; – 50 граммов сливочного масла; – 200 граммов сметаны; – 20 граммов масла; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Лук почистите и нарежьте полукольцами. С куриных желудков срежьте пленки, промойте и нарежьте кусочками. Нагрейте сковороду с растительным маслом, положите в нее желудки и жарьте 5 минут, помешивая. Затем накройте крышкой и тушите на маленьком огне 10 минут. Положите сливочное масло и дайте ему растопиться. Добавьте лук, помешайте и тушите под крышкой еще 10 минут. Затем посолите, поперчите и перемешайте. Через 10 минут положите сметану и перемешайте. Еще через 10 минут блюдо будет готово. Подавайте тушеные куриные желудки, украсив петрушкой! Понравился рецепт? Узнайте еще секрет идеального супа с фрикадельками. Поделитесь с друзьями