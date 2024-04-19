Эта необыкновенно вкусная и простая в приготовлении постная пицца послужит прекрасным перекусом как на пикнике, так и в дороге. Да и к обеденному столу вполне подойдёт. Поверьте, несмотря на то, что в ней отсутствует мясо, пицца получается очень сытной.

Особое внимание хочу обратить на тесто. Готовится очень быстро и легко — на растительном масле и ледяной воде. Не нужно никаких дрожжей или разрыхлителя. По итогу вы получите хрустящий корж, который нравится всем без исключения. Возможно, пицца при этом будет выглядеть не так эффектно, как в кафе, но на конечный результат это никак не повлияет.

Постная пицца с баклажанами на бездрожжевом тесте: моменты приготовления

Из данного количества ингредиентов вы получите две большие пиццы диаметром 30 см либо одну большую на стандартном противне 42х37 см. Для большей пикантности баклажаны лучше предварительно обжарить с чесноком и копченой паприкой на сухой сковороде гриль. Отличными добавками для такой пиццы станут такие сыры так моцарелла, пармезан или дор блю. Также можете добавить немного шампиньонов или болгарского перца.

Ингредиенты

Пшеничная мука350 г Соль1 г Сода1 ч. л. Лимонный сок2 ч. л. Вода200 мл Оливковое масло4 ст. л. Базилик20 г Помидор2 шт. Баклажан1 шт. Помидоры черри по вкусу Пармезан30 г Красный лук1 шт. Оливки40 г Сушеный базилик по вкусу Орегано по вкусу Майоран по вкусу

Приготовление

Соедините просеянную муку, соль и соду, предварительно погашенную лимонным соком. Постепенно вливайте холодную воду, перемешивая всё руками. Посыпьте стол мукой и хорошенько вымесите тесто. Раскатайте заготовку тонким пластом, выложите на застеленный пергаментом противень и смажьте маслом. Очистите крупные помидоры от шкурки и измельчите блендером. Распределите томатное пюре по тесту и посыпьте листьями базилика. Половину баклажана нарежьте пластинками, вторую — мелкими кубиками. Выложите овощ на пиццу вместе с разрезанными пополам помидорами черри. Далее идут кольца красного лука и оливки. Затем смажьте все растительным маслом и посолите по вкусу. По желанию посыпьте блюдо тертым сыром. Приправьте корж сушёными травами и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут. Готовое блюдо украсьте сеточкой из соуса бальзамик.

Чтобы баклажаны не пригорели, заготовку лучше выпекать на нижнем или среднем ярусе духовки. Такая вегетарианская пицца с баклажанами — отличная закуска или легкое горячее блюдо. Синий овощ придает пицце сочности и некой остроты. Обязательно попробуйте! Ранее мы писали как приготовить пирог с курагой на кефире, который получается всегда.