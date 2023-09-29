Описание приготовления:
Нежный на вкус мусс из копченого лосося понравится и вашим родным, и вашим друзьям. Благодаря легкой копченой нотке, мусс настолько аппетитен, что съедается практически сразу. Поэтому лучше всего подавать его с хлебом, лавашом, сухариками, гренками и т.д.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Лосось копчёный 150 Грамм
- Творог 100 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль 2 Щепотки
- Лук зеленый 1/2 Пучка
Количество порций 2
Калорийность
207 ккал
Калорийность
21 г
Белки
10 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мусс из копченого лосося»
Подготовьте указанные ингредиенты. Если в копченой рыбе присутствуют косточки, удалите их и срежьте кожицу.
Нарежьте копченого лосося кусочками и выложите в чашу блендера или измельчителя. Добавьте творог и мелко нарезанный зеленый лук.
Выложите майонез любой жирности и посолите. По желанию вы можете добавить и другие приправы, специи.
Измельчите все на пульсирующем режиме примерно 3-4 минуты, чтобы получить ароматный мусс.
Выложите рыбный мусс в пиалу или креманку и подайте к столу с кусочками ржаного или черного хлеба, поджаренными тостами и т.д.