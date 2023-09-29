Описание приготовления:

Нежный на вкус мусс из копченого лосося понравится и вашим родным, и вашим друзьям. Благодаря легкой копченой нотке, мусс настолько аппетитен, что съедается практически сразу. Поэтому лучше всего подавать его с хлебом, лавашом, сухариками, гренками и т.д.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Лосось копчёный 150 Грамм

Творог 100 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль 2 Щепотки

Лук зеленый 1/2 Пучка

Количество порций 2

Калорийность

207 ккал

Калорийность

21 г

Белки

10 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мусс из копченого лосося»

Подготовьте указанные ингредиенты. Если в копченой рыбе присутствуют косточки, удалите их и срежьте кожицу.

Нарежьте копченого лосося кусочками и выложите в чашу блендера или измельчителя. Добавьте творог и мелко нарезанный зеленый лук.

Выложите майонез любой жирности и посолите. По желанию вы можете добавить и другие приправы, специи.

Измельчите все на пульсирующем режиме примерно 3-4 минуты, чтобы получить ароматный мусс.

Выложите рыбный мусс в пиалу или креманку и подайте к столу с кусочками ржаного или черного хлеба, поджаренными тостами и т.д.