Можно печь хоть каждый день: готовим кекс «Столичный» – простой и бюджетный рецепт

Кекс «Столичный» появился примерно 60 – 70 лет назад. Это один из самых популярных рецептов выпечки, которая у многих ассоциируется с детством.

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Замоченный в коньяке или бренди изюм прекрасно оттеняет сладкое тесто. Традиционно этот кекс украшают сахарной пудрой, однако вы можете использовать и глазурь.

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Рецепт кекса «Столичный»

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 220 граммов масла 82%;

– 220 граммов сахара;

– 300 граммов муки;

– 3 яйца;

– 200 граммов изюма;

– 50 миллилитров бренди;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 5 граммов соли;

– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

Изюм залейте коньяком или бренди и оставьте на 30 минут. Мягкое масло взбейте миксером. Добавьте сахар, ванильный сахар и снова слегка взбейте. Добавьте соль, 1 яйцо и снова взбейте. Остальные яйца добавляйте по одному, взбивая после каждого раза. Изюм обсушите, добавьте к яично-масляной массе и перемешайте лопаткой. Просейте к массе муку с разрыхлителем и снова быстро перемешайте лопаткой. Переложите в смазанную маслом форму и сделайте углубление посередине или по кругу. Выпекайте примерно час в разогретой до 175 градусов духовке.

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