ГлавнаяРецептыМожно печь хоть каждый день: готовим кекс «Столичный» – простой и бюджетный рецепт Можно печь хоть каждый день: готовим кекс «Столичный» – простой и бюджетный рецепт На чтение: 1 минута Кекс «Столичный» появился примерно 60 – 70 лет назад. Это один из самых популярных рецептов выпечки, которая у многих ассоциируется с детством. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Замоченный в коньяке или бренди изюм прекрасно оттеняет сладкое тесто. Традиционно этот кекс украшают сахарной пудрой, однако вы можете использовать и глазурь. Будет вкусно Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: приготовьте цитрусовые цукаты – вы будете поражены Рецепт кекса «Столичный» Время: 1 час 20 минут Порций: 5 Ингредиенты: – 220 граммов масла 82%; – 220 граммов сахара; – 300 граммов муки; – 3 яйца; – 200 граммов изюма; – 50 миллилитров бренди; – 10 граммов разрыхлителя; – 10 граммов ванильного сахара; – 5 граммов соли; – сахарная пудра по вкусу. Приготовление: Изюм залейте коньяком или бренди и оставьте на 30 минут. Мягкое масло взбейте миксером. Добавьте сахар, ванильный сахар и снова слегка взбейте. Добавьте соль, 1 яйцо и снова взбейте. Остальные яйца добавляйте по одному, взбивая после каждого раза. Изюм обсушите, добавьте к яично-масляной массе и перемешайте лопаткой. Просейте к массе муку с разрыхлителем и снова быстро перемешайте лопаткой. Переложите в смазанную маслом форму и сделайте углубление посередине или по кругу. Выпекайте примерно час в разогретой до 175 градусов духовке. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить банановый хлеб. Для него подойдут даже черные бананы. Поделитесь с друзьями