Как подготовить квартиру к передаче в долгосрочную аренду – несколько практичных советов

Приобретение жилой недвижимости с целью ее дальнейшей передачи в аренду (долгосрочную или посуточную) является одним из наиболее распространенных способов получения пассивного дохода, размер которого вполне сопоставим с суммой среднемесячной заработной платы. На сайте специализированного информационного портала obyava.ua представлено огромное количество объявлений о сдаче жилья в аренду – одно-, двух и трехкомнатных квартир, с мебелью и без, отремонтированных и без ремонта. Из-за большого числа предложений на рынке аренды жилой недвижимости время ожидания появления новых квартиросъемщиков может затянуться, поэтому перед сдачей жилья в аренду его необходимо тщательно подготовить.

Особенности подготовки квартиры к долгосрочной передаче в аренду

Потребности потенциальных квартиросъемщиков могут отличаться, кто-то предпочитает арендовать квартиру с мебелью и бытовой техникой, уплачивая больший размер арендной платы, кто-то предпочитает вселяться в пустую квартиру, обустраивая свой быт самостоятельно. Именно поэтому перед сдачей квартиры в долгосрочную аренду ее владельцам необходимо позаботиться о приведение жилья в максимально комфортный и благоприятный вид. Для этого потребуется:

провести в квартире косметический (малобюджетный) ремонт, ограничившись поклейкой новых обоев и заменой розеток и выключателей. Проводить дорогостоящий ремонт в квартире, предназначенной для сдачи в аренду нецелесообразно, поскольку его стоимость обязательно отразиться на размере арендной платы и уменьшит число потенциальных квартиросъемщиков;

освободить квартиру от всех ненужных или непригодных для использования бытовых приборов и мебели. Пригодную для использования мебель желательно обновить – перетянуть обивку мягких кресел и диванов, заменить фурнитуру, подтянуть все крепежные элементы;

проверить состояние сантехники в ванной комнате, при необходимости заменить унитаз и умывальник (многие арендаторы очень щепетильно относятся к вопросам личной гигиены).

Какие бытовые приборы должны быть в квартире

Наличие мебели в квартире приветствуют далеко не все потенциальные квартиросъемщики – кому-то не нравиться цветовое оформление дивана, кто-то предпочитает более просторную кровать или более мягкий диван. При этом в квартире, сдаваемой в долгосрочную аренду, должны обязательно должны находиться: кухонная плита, подключенная к газо- или электроснабжению, котел отопления, бойлер и/или газовая колонка (при индивидуальной системе отопления).

Ускорит передачу квартиры в аренду наличие в ней стиральной и посудомоечной машины, просторного холодильника и микроволновой печи. Наличие небольших по габаритам бытовых приборов, наподобие утюга, миксера, пылесоса, кухонного комбайна и пр. необязательно.