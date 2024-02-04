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Панкейки на сливках

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Панкейки на сливках

Описание приготовления:

Для этого рецепта можно выбирать сливки любой жирности, но чем они будут жирнее, тем будет вкуснее. Обязательно для приготовления используйте сковороду с качественным антипригарным покрытием.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

  • Сливки 250 Миллилитров
  • Мука 200 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

241 ккал

Калорийность

9 г

Белки

6 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки на сливках»

Панкейки на сливках

Подготовьте сразу же все ингредиенты.

Панкейки на сливках

В миску залейте сливки, добавьте растительное масло, сахар, вбейте яйцо.

Панкейки на сливках

Венчиком активно перемешайте все эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Панкейки на сливках

К этой жидкой смеси просейте муку с разрыхлителем.

Панкейки на сливках

Венчиком перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на нежирную сметану.

Панкейки на сливках

Разогрейте сухую сковороду на огне чуть меньше среднего. На разогретую сковороду выкладывайте по одной столовой ложке теста, формируя панкейки. Дождитесь, когда на поверхности панкейков появятся дырочки.

Панкейки на сливках

Затем переверните панкейки на другую сторону и обжаривайте еще 2 минуты до готовности.

Панкейки на сливках

Готовые панкейки сложите стопочкой на тарелке, полейте любимым сиропом и подавайте к столу.

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