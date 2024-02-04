Описание приготовления:

Для этого рецепта можно выбирать сливки любой жирности, но чем они будут жирнее, тем будет вкуснее. Обязательно для приготовления используйте сковороду с качественным антипригарным покрытием.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Сливки 250 Миллилитров

Мука 200 Грамм

Яйца 1 Штука

Сахар 2 Ст. ложки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

241 ккал

Калорийность

9 г

Белки

6 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки на сливках»

Подготовьте сразу же все ингредиенты.

В миску залейте сливки, добавьте растительное масло, сахар, вбейте яйцо.

Венчиком активно перемешайте все эти ингредиенты до получения однородной смеси.

К этой жидкой смеси просейте муку с разрыхлителем.

Венчиком перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста, которое по консистенции похоже на нежирную сметану.

Разогрейте сухую сковороду на огне чуть меньше среднего. На разогретую сковороду выкладывайте по одной столовой ложке теста, формируя панкейки. Дождитесь, когда на поверхности панкейков появятся дырочки.

Затем переверните панкейки на другую сторону и обжаривайте еще 2 минуты до готовности.

Готовые панкейки сложите стопочкой на тарелке, полейте любимым сиропом и подавайте к столу.