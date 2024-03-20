Штрудель с яблоками классический

Штрудель с яблоками – это ароматный и вкусный печеный десерт. Его название пришло к нам из немецкого языка и дословный его перевод обозначает «воронка» или «вихрь». Пирог представляет собой тонкое хрустящее тесто с большим количеством начинки из яблок. Часто к яблокам также добавляют орехи и специи, такие как корица, гвоздика или бадьян. А подают штрудель обычно в теплом виде с шариком сливочного мороженого.

Классический штрудель с яблоками в духовке в домашних условиях

Классический штрудель с яблоками в духовке в домашних условиях – это известный во всем мире десерт, его подают во многих заведениях. Таким вкусным он получается благодаря большому количеству начинки из сочных и кисло-сладких яблок и тонкого вытяжного теста.

Ингредиенты –+6 порц.

Для теста:

Вода 130 мл.

Масло растительное 1.5 ст.л.

Мука пшеничная 250 гр.

Мука пшеничная для посыпки

Соль ½ ч.л.

Сахарная пудра для украшения

Для начинки:

Коньяк 1 ст.л.

Лимон 1 шт.

Яблоки 700 гр.

Сухари панировочные 2 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Изюм 70 гр.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Сок лимонный 2 ч.л.

Масло сливочное для смазывания формы

Шаги 65 мин.

Как приготовить классический штрудель с яблоками в духовке в домашних условиях? Мука для теста должна быть просеяна, воду закипятите и остудите до комнатной температуры. Яблоки помойте, если будете добавлять в начинку изюм, то на несколько минут залейте его кипятком и промойте. Теперь можно переходить к первому шагу рецепта. В миску всыпьте муку и соль, перемешайте. В центре смеси сделайте углубление, в него влейте воду и растительное масло. Аккуратными движениями начинайте замешивать тесто, собирая от краев к центру муку. Когда вся жидкость впитается в муку и масса станет густой, выложите ее на присыпанную мукой рабочую поверхность и вымешивайте тесто руками. После этого соберите тесто в комок, смажьте его растительным маслом и укройте горячей миской на 30-40 минут, пусть отдохнет. Пока подходит тесто, подготовьте начинку. Яблоки очистите от кожицы и нарежьте их небольшими тонкими ломтиками. Пересыпьте нарезку в большую миску, добавьте лимонный сок и тертую на терку цедру лимона. Также добавьте по желанию изюм, влейте столовую ложку коньяка. Перемешайте начинку. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт и поддевая обеими руками из-под низа, немного растяните его во все стороны от середины к краям. Посыпьте тесто панировочными сухарями, сверху положите яблочную начинку, посыпьте ее сахаром и при желании корицей или ванильным сахаром. Сверните тесто в рулет и аккуратно выложите его в подготовленную форму. Смажьте поверхность штруделя топленым сливочным маслом по желанию. К тому моменту, как штрудель окажется в жаропрочной форме, духовка должна быть прогрета до 190 градусов. Запекайте пирог в течении 35 минут. Готовую выпечку еще раз смажьте топленым сливочным маслом по желанию и посыпьте сахарной пудрой. Классический штрудель с яблоками в духовке в домашних условиях готов! Немного остудите выпечку в форме, затем нарежьте порционно и подавайте к чаю в качестве десерта. Приятного аппетита!

Классический штрудель из слоеного теста с яблоками

Классический штрудель из слоеного теста с яблоками – это нежный и сочный десерт. И если использовать уже готовое слоеное тесто, то вам не придется долго возиться с этим рецептом. Яблоки для начинки выбирайте плотные и спелые с кисло-сладким вкусом.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Яблоки – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Тесто слоеное дрожжевое – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее достаньте тесто из морозилки и оставьте его на столе до полной разморозки, ни в коем случае не размораживайте его при помощи микроволновки. Возьмите спелые и сочные яблоки, помойте и просушите их.

Шаг 2. С яблок срежьте кожицу, удалите сердцевину с семечками. Мякоть нарежьте небольшими кубиками. Нарезку сложите в миску, всыпьте сахар и молотую корицу, сбрызните фрукты лимонным соком и хорошо перемешайте.

Шаг 3. Прямо на пергаменте раскатайте слоеное тесто в тонкий пласт в 1-2 миллиметра толщиной. Выложите яблочную начинку равномерным слоем, с краев оставляйте 1-1,5 сантиметра свободного теста.

Шаг 4. Аккуратно, чтобы не порвать тесто, заверните его в рулет, защипите края с обеих сторон. Сверху сделайте несколько не очень глубоких диагональных надрезов ножом.

Шаг 5. Разбейте куриное яйцо в миску и взболтайте его венчиком до однородного состояния. Смажьте поверхность рулета взбитым яйцом при помощи силиконовой кисточки.

Шаг 6. Штрудель перенесите на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Готовьте пирог в течение 15-20 минут до аппетитной румяной корочки. Немного остудите готовый штрудель с яблоками, а затем можно подавать его на стол. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками и корицей

Штрудель с яблоками и корицей – это актуальная в любое время года выпечка. Это можно сказать классика печеных десертов. Тонкое хрустящее тесто скрывает ароматную и сочную начинку из большого количества яблок и корицы. Штрудель прекрасно подходит к любому горячему напитку.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Тесто слоеное – 225 гр.

Сахар-песок – 80 гр.

Сухари панировочные – 2 ст.л.

Корица молотая – 2 ст.л.

Сахарная пудра – для украшения.

Мука – для посыпки рабочей поверхности.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рецепт очень простой и быстрый. Благодаря готовому полуфабрикату слоеного теста, вы не потратите на выпечку много времени. Пока размораживается тесто, займитесь начинкой. Хорошо помойте яблоки, разрежьте каждое пополам, удалите семенные коробочки. Затем каждую половинку нарежьте небольшими дольками. Нарезку переложите в миску, всыпьте молотую корицу и сахар, перемешайте.

Шаг 2. Слоеное тесто раскатайте на пергаменте, посыпанном мукой. Пласт должен получиться довольно тонким, 2-3 миллиметра толщиной. На тесто рассыпьте панировочные сухари. Далее равномерным слоем распределите начинку из яблок. Оставьте по краям немного свободного теста, чтобы потом было удобно скручивать пирог.

Шаг 3. Далее при помощи пергамента сверните рулет. Сначала с двух противоположных сторон немного подверните края, затем начиная с другой стороны аккуратно сверните рулет.

Шаг 4. Переложите заготовку на противень швом вниз. Сделайте на ней небольшие надрезы. Запекайте штрудель с яблоками и корицей в духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут.

Шаг 5. Готовый румяный штрудель достаньте из духовки, посыпьте сахарной пудрой. Когда выпечка немного остынет, нарежьте его порционно, холодным штрудель также остается очень вкусным. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками из слоеного бездрожжевого теста в духовке

Штрудель с яблоками из слоеного бездрожжевого теста в духовке получается таким нежным, что от него трудно оторваться. К тому же готовить штрудель совсем не сложно даже у себя дома. Бездрожжевое тесто в духовке получается хрустящим и очень хорошо держит начинку внутри.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 12.

Ингредиенты:

Для теста:

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Мука пшеничная – 4 ст.

Кипяток – 1 ст.

Для начинки:

Сахар-песок – 0,5 ст.

Корица молотая – по вкусу.

Яблоки – 1 кг.

Изюм – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом необходимо заняться замешиванием теста. Закипятите в чайнике воду. В миску просейте 4 стакана пшеничной муки, сделайте в центре углубление. В ямку всыпьте соль и сахар, влейте растительное масло и стакан кипятка.

Шаг 2. Пока масса остается горячей, перемешивайте ее вилкой или ложкой, собирая муку от краев к центру. Затем, когда тесто станет густым, переходите к ручному замесу. Вымешивайте его до тех пор, пока тесто не станет однородным и не липким. Укройте его чистым полотенцем и оставьте на 15-20 минут.

Шаг 3. Яблоки для начинки хорошенько помойте, каждое разрежьте на 2-4 части и удалите сердцевину с семечками. Затем большие части нарежьте мелкими тонкими дольками. Изюм промойте горячей водой и просушите. Можно уже включить духовку и оставить ее разогреваться.

Шаг 4. Тесто разрежьте на четыре равные части. Каждый кусочек тонко раскатайте на рабочей поверхности. Чтобы тесто не прилипало к поверхности, просыпьте ее мукой. Пласт теста смажьте растительным маслом.

Шаг 5. Далее на тесто распределите яблочную начинку, добавьте изюм и посыпьте все сахаром и молотой корицей. Начинку распределяйте равномерно по всем пластам теста.

Шаг 6. Затем аккуратно, стараясь не повредить тонкое тесто, сверните рулеты.

Шаг 7. Жаропрочную форму смажьте маслом. Берите форму такого размера, чтобы в нее поместились сразу все 4 рулета. Поверхность теста смажьте маслом, посыпьте сахаром и корицей.

Шаг 8. Поместите форму со штруделем в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовьте выпечку в течение 40-50 минут. Штрудель получается румяным, а запах на кухне от него стоит волшебный.

Шаг 9. Перед тем как подавать штрудель с яблоками к чаю, немного остудите его. Приятного аппетита!

Штрудель из лаваша с яблоками

Штрудель из лаваша с яблоками – это печеный десерт на скорую руку, который может стать вашим дежурным лакомством по любому случаю. Вам не придется возиться с тестом и буквально за полчаса на столе будет ароматный и вкусный пирог с яблоками. По желанию яблочную начинку всегда можно дополнить орехами и изюмом.

Время готовки: 35 мин

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 100 гр.

Изюм – 40 гр.

Яблоки – 700 гр.

Лаваш тонкий – 1 шт.

Корица молотая – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Сухари панировочные – 3-4 ст.л.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рецепт очень быстрый, поэтому сразу выложите на рабочую поверхность все необходимое. Лаваш выбирайте прямоугольной формы. Яблоки выбирайте спелые с кисло-сладким вкусом, изюм замочите на несколько минут в горячей воде, затем хорошо промойте.

Шаг 2. Помойте яблоки, очистите их от кожицы. Каждый фрукт разрежьте пополам, вырежьте семенную коробочку и затем нарежьте кубиками.

Шаг 3. Растопите на сковороде сливочное масло и выложите яблочную нарезку, тушите ее до полуготовности, в процессе всыпьте сахар и молотую корицу.

Шаг 4. Тушеные яблоки переложите в миску, добавьте к ним изюм, перемешайте и дайте остыть до теплого состояния.

Шаг 5. Расстелите на ровной поверхности лист тонкого лаваша, смажьте его топленым сливочным маслом.

Шаг 6. Посыпьте лаваш панировочными сухарями, отступая от краев. Далее положите по центру яблочную начинку, ее сверху еще просыпьте сухарями. Затем сначала подверните оба коротких края лаваша на начинку, затем сверните рулет, начиная с любого длинного края лаваша.

Шаг 7. Противень или другую подходящую жаропрочную форму застелите пергаментом, переложите на нее заготовку. В миске взбейте куриное яйцо вместе с оставшимся топленым маслом. Данной смесью промажьте лаваш сверху.

Шаг 8. Поместите форму со штруделем в разогретую до 200 градусов духовку. Готовьте выпечку в течение 20 минут. Перед подачей посыпьте штрудель из лаваша с яблоками сахарной пудрой, нарежьте порционно и украсьте веточками мяты. Приятного аппетита!

Штрудель из слоеного дрожжевого теста с яблоками

Штрудель из слоеного дрожжевого теста с яблоками – это вкусный и аппетитный десерт, который готовится очень просто и его невозможно испортить, ну разве что спалить в духовке. Если вы хотите устроить своим близким и гостям уютное чаепитие, то этот рецепт может пригодиться.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 40 гр.

Яблоки – 400 гр.

Желток – 1 шт.

Тесто слоеное дрожжевое – 500 гр.

Изюм – 100 гр.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Сухари панировочные – 20 гр.

Корица молотая – по вкусу.

Ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовое слоеное дрожжевое тесто можно купить в любом магазине в замороженном виде. Его необходимо разморозить естественным способом, можно, например, оставить его на ночь на нижней полке в холодильнике. Рабочую поверхность просыпьте мукой и раскатайте на ней тесто скалкой в тонкий пласт.

Шаг 2. Сливочное масло растопите в микроволновке или на медленном огне. Силиконовой кисточкой промажьте тесто топленым маслом и посыпьте панировочными сухарями. Сухари выбирайте белые мелкого помола.

Шаг 3. Хорошо вымойте яблоки, при желании можно очистить их от кожицы. Разрежьте каждое пополам и удалите сердцевину с семечками. Затем нарежьте фрукты тонкими мелкими дольками. Изюм замочите на несколько минут в горячей воде, затем промойте и просушите. Смешайте в миске яблочную нарезку и изюм, в начинку добавьте сахар, корицу и ванилин по вкусу.

Шаг 4. На тесто выложите начинку и равномерно распределите ее, отступая немного от краев теста, чтобы было удобно сворачивать рулет.

Шаг 5. Далее аккуратно, стараясь не повредить тесто, сверните рулет.

Шаг 6. Положите его швом вниз и смажьте сверху желтком. К этому времени духовка уже должна быть прогрета до 180 градусов. Противень застелите пергаментом и переместите на него заготовку.

Шаг 7. Выпекайте штрудель в течение 15-20 минут, ориентируйтесь на вид теста. Готовую выпечку прежде, чем подавать на стол, остудите. Приятного аппетита!

Яблочный штрудель из теста фило

Яблочный штрудель из теста фило – это легкий и нежный десерт. Тесто фило отличается оригинальной текстурой и диетическим составом. В его приготовлении используется минимум жиров и воды, поэтому оно получается таким невесомым и тонким. Оно идеально подходит для выпечки.

Время готовки: 55 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Сухари панировочные – 5 ст.л.

Мак кондитерский – 8 ст.л.

Масло сливочное – 200 гр.

Яблоки – 6 шт.

Фило – 12 листов.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые для штруделя продукты, включая размороженное листы фило и сочные спелые яблоки. Включите духовку и установите температуру в 190 градусов.

Шаг 2. Яблоки хорошо помойте, от кожицы их очищать не обязательно. Каждое яблоко разрежьте пополам, вырежьте сердцевину с семечками. Затем половинки нарежьте мелкими кусочками.

Шаг 3. Яблочную нарезку переложите в миску, добавьте к ним 8 столовых ложек кондитерского мака и натрите на мелкой терке цедру половины лимона, затем выдавите из него сок.

Шаг 4. Всыпьте в миску с яблоками 5 столовых ложек сахара. Если яблоки очень сладкие, то порцию можно уменьшить.

Шаг 5. И последний ингредиент в начинке – панировочные сухари. Еще раз перемешайте начинку.

Шаг 6. Растопите сливочное масло и возьмите силиконовую кисточку, ею удобно работать. Возьмите 4 листа теста фило. Кладите их друг на друга и промазывайте сливочным маслом.

Шаг 7. Выложите треть начинки на середину теста, так чтобы с двух сторон остались равные отступы по краям.

Шаг 8. Сначала подверните края с короткой стороны, затем начиная от одного длинного края заверните рулет. Таким же образом заверните два других штруделя.

Шаг 9. Застелите противень пергаментом. Выложите в форму заготовки швами вниз. Сверху смажьте тесто оставшимся топленым маслом. Запекайте в течение 30 минут.

Шаг 10. Штрудель из теста фило получается очень вкусным и оригинальным на вид, тоненькие слои теста при разрезе смотрятся красиво и аппетитно. Приятного аппетита!

Штрудель с яблоками и изюмом

Штрудель с яблоками и изюмом – это вкусный и любимый многими европейский десерт. Пирог формируется в виде рулета с большим количеством фруктовой начинки. Штрудель идеально подходит для приятного чаепития в кругу близких и друзей или просто при чтении книги в одиночестве за чашкой кофе.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Желток – 1 шт.

Корица молотая – 1 ч.л.

Повидло – 80 гр.

Яблоки – 3 шт.

Тесто слоеное – 300 гр.

Изюм – 150 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для выпечки штруделя идеально подходит готовое слоеное тесто. Его необходимо полностью разморозить. Яблоки помойте, а изюм замочите в кипятке, затем промойте под краном.

Шаг 2. С яблок срежьте кожицу и удалите семенные коробочки. Нарежьте фрукты мелкими кубиками. В миске смешайте начинку: выложите яблочную нарезку, изюм, всыпьте сахар и молотую корицу. Все хорошо перемешайте.

Шаг 3. Ровную рабочую поверхность просыпьте мукой, выложите тесто и раскатайте его в тонкий пласт.

Шаг 4. Далее смажьте тесто повидлом, оставляя при этом отступы со всех краев. Повидло не должно быть жидким.

Шаг 5. Затем распределите начинку, также оставляя края свободными.

Шаг 6. Далее подверните короткие края к начинке. Затем начиная от длинного края аккуратно сверните в рулет.

Шаг 7. Рулет положите швом вниз и его поверхность смажьте яичным желтком. Поместите заготовку на противень. Запекайте штрудель с яблоками и изюмом при 180 градусах в течение 25-30 минут.

Шаг 8. Готовый и румяный штрудель с яблоками и изюмом немного остудите, затем нарежьте порционно и можно сразу подавать его к чаю. Приятного аппетита!

Яблочный штрудель с орехами в духовке

Яблочный штрудель с орехами в духовке – это еще один вкусный рецепт распространенного европейского десерта. Такой выпечкой можно завершить семейный обед или ужин, а также приготовить его специально к приходу гостей. Орехи в начинку можно брать любые на ваш вкус.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.

Гвоздика молотая – 1 щепотка

Сахар-песок – 0,75 ст.

Корица молотая – 1 щепотка

Масло сливочное – 2 ст.л.

Тесто слоеное – 300 гр.

Орехи – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начинки выбирайте спелые и плотные яблоки с кисло-сладим вкусом. Орехи можете взять одного вида или смесь нескольких. Тесто перед выпечкой необходимо полностью разморозить на нижней полке в холодильнике.

Шаг 2. Яблоки вымойте под краном. Разрежьте каждое сначала пополам, вырежьте плодоножку и семенную коробочку. Затем половинки нарежьте кубиками небольшого размера. На сковороде растопите сливочное масло, выложите яблочную нарезку и всыпьте ¾ стакана сахара. Перемешайте и готовьте начинку на умеренном огне в течение 12-15 минут. В процессе добавьте по щепотке корицы и гвоздики.

Шаг 3. Чтобы тесто не прилипало к поверхности, просыпьте ее мукой. Далее положите тесто и раскатайте его скалкой в тонкий пласт. Наколите тесто вилкой по всей площади, чтобы при запекании оно не пузырилось.

Шаг 4. Орехи порубите ножом и рассыпьте крошку по тесту.

Шаг 5. Далее распределите по тесту остывшую яблочную начинку, немного отступайте от краев.

Шаг 6. Заверните тесто в рулет по длинной стороне. Края с обеих концов крепко соедините. Положите заготовку на противень швом вниз. Противень смажьте маслом или застелите пергаментом.

Шаг 7. Выпекайте штрудель при 210 градусах в течение 10 минут. После этого убавьте нагрев до 180 градусов и готовьте еще 15-20 минут.

Шаг 8. Яблочный штрудель с орехами достаньте из духовки и дайте ему несколько минут отдохнуть. Затем можно посыпать его сахарной пудрой и подавать на стол. Приятного аппетита!

Яблочный штрудель с творогом

Яблочный штрудель с творогом – это великолепный десерт, который вы легко можете приготовить самостоятельно. Делать его можно из готового теста или замесить его самостоятельно, что тоже совсем не сложно. Обычно в штрудель кладут только яблоки, но творог добавит выпечке сочности и сделает вкус еще интереснее.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 130 гр.

Тесто фило – 1 упаковка

Сахарная пудра – для украшения

Для начинки:

Мак кондитерский – 200 гр.

Лимон – 1 шт.

Творог – 300 гр.

Сахар ванильный – 1 пакетик

Сахар-песок – 80 гр.

Яблоки – 4 шт.

Сок лимонный – 3 ст.л.

Молоко – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Конечно, можно взять обычное слоеное тесто в магазине, но с фило штрудель будет таким, каким его подают в кафе. Тесто разморозьте. 200 грамм кондитерского мака промойте водой и поставьте на огонь. Проварите его в течение 20 минут. Воду с мака слейте. А его измельчите погружным блендером. Затем в маковую массу влейте горячее молоко и всыпьте примерно 3 столовые ложки сахара, перемешайте.

Шаг 2. Разбейте куриные яйца и отделите белки от желтков. Творог смешайте с желтками. Лимон помойте горячей водой и снимите с него цедру мелкой теркой, всыпьте ее в творожную массу. Также всыпьте 5 грамм обычного и пакетик ванильного сахара, перетрите массу блендером. Белки взбейте миксером до устойчивых пиков, аккуратными медленными движениями вмешайте их в творожную массу.

Шаг 3. Яблоки хорошо помойте и срежьте с них кожицу. Далее разрежьте каждое яблоко пополам, удалите семенные коробочки. Натрите фрукты на крупной терке, полейте стружку лимонным соком и перемешайте.

Шаг 4. Из указанного количества начинки получится три штруделя. На каждый пирог берите по 4 листа теста фило. Растопите в микроволновке или на небольшом огне сливочное масло. Складывайте листы теста друг на друга, промазывая их топленым маслом.

Шаг 5. Таким образом у вас получатся три основы для штруделя, состоящие из 4 слоев теста. Сначала на каждую выложите по трети творожной массы, затем яблочную прослойку и завершите маковым слоем.

Шаг 6. Закрутите каждую заготовку в рулет. Противень застелите пергаментом и положите на него заготовки швами вниз. Вилкой наколите рулеты сверху, чтобы выходил пар и тесто не пузырилось.

Шаг 7. Отправьте противень с рулетами в духовку. Запекайте штрудель при 180 градусах в течение 40 минут. Извлеките готовую выпечку из духовки и дайте ей немного остыть под полотенцем. Перед подачей посыпьте яблочный штрудель с творогом сахарной пудрой. Приятного аппетита!