Молочные булочки без начинки

Каким же бесподобным ароматом обладают молочные булочки, приготовленные своими руками! Так и хочется быстрее прибежать на кухню, чтобы успеть полакомиться этой восхитительной выпечкой. А торопиться, правда, надо, ведь охота на такие пышные булочки начинается сразу же после выключения таймера духовки.

Следуя нашей пошаговой инструкции, вы сможете придать выпечке очень красивую и необычную форму. Когда «бублики» из теста подрастут в духовке, они будут иметь безумно аппетитный внешний вид.

Как приготовить домашние молочные булочки

Перед началом приготовления этой выпечки достаньте из холодильника сливочное масло. Ведь оно должно успеть размягчиться до начала формовки булочек. Также вы можете просто растопить сливочное масло в микроволновой печи и уже им смазывать тесто.

Ингредиенты

Молоко200 мл Сливочное масло40 г Разрыхлитель1 ст. л. Соль0,25 ч. л. Яйцо2 шт. Сахар40 г Подсолнечное масло20 мл Ванильный сахар10 г Пшеничная мука420 г

Приготовление

В глубокую емкость вбиваем 1 яйцо. Всыпаем сахар и соль. Взбиваем всё венчиком. Вливаем теплое молоко. Перемешиваем всё до однородности.В полученную смесь всыпаем пшеничную муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто. Помещаем его в миску, смазанную подсолнечным маслом. Оставляем его на полчаса. Смазываем руки маслом. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Разделяем его на равные части, округляем каждый из них. Раскатываем кусочки в продолговатые пласты. Смазываем их размягченным сливочным маслом. Сворачиваем каждый пласт в плотный небольшой рулет. Разрезаем его вдоль пополам, не доходя до конца. Две половины теста выворачиваем наружу и скрепляем края теста, формируя «бублик».Помещаем заготовки из теста на противень, застеленный пергаментом. Взбиваем яйцо до однородности. Смазываем им верх булочек, используя кулинарную кисточку. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Готово!

Кстати, перед тем как отправлять булочки в духовку, посыпьте их маком или зернами кунжута. При желании можете пропустить этот шаг, чтобы украсить уже готовую выпечку сахарной пудрой. Тогда булочки будут не менее эффектными!