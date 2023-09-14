Идеальные оладьи на кефире. Получаются у всех: завтрак на скорую руку

Что такое оладий и откуда он пришел в нашу кухню? Точное время появления оладий неизвестно. Народы разных стран готовили это мучное изделие на протяжении веков. Впервые об оладьях узнали в Древней Греции. Однако, блюдо не называли оладьями, это было нечто, похожее на лепешки.

Оладьи в более современной интерпретации появились у славянских народов. Вероятно, оладьи были предками блинов. И те, и другие выпекались к Масленице.

Сейчас оладьи считаются популярным блюдом для завтрака. Расскажем, как приготовить пышные оладьи.

Ингредиенты для оладий:

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 2 ст.л.;

Соль — 1/3 ч.л.;

Кефир — 250 мл;

Мука — 250 мл;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Сода — 1/2 ч.л.;

Масло растительное — 5 ст.л.

Приготовление оладий:

В миске смешиваем яйца с солью, сахарным песком и теплым кефиром, взбиваем до растворения песчинок. К кефирной смеси высыпаем муку, замешиваем тесто без комочков. Обязательно требуется, чтобы соотношение кефира и муки было 1:1.

Добавляем в однородное тесто разрыхлитель и соду, повторно перемешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой, пока в сковороде разогреваем растительное масло.

Важно больше не перемешивать тесто. Выкладываем по столовой ложке теста в сковороду. Столовая ложка равна одному оладушку.

Обжариваем оладьи до того момента, пока на поверхности не появятся пузырьки. Затем переворачиваем оладьи на вторую сторону и обжариваем до золотистого цвета.

В итоге получаются пышные оладьи для завтрака. Их можно сочетать со сметаной и вареньем.