Монастырская избушка: готовим торт, который будет просто таять во рту

Если вы никогда не ели «Монастырскую избушку», обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Он может стать вашим любимым.

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Сочетание сметанного крема и вишен – просто фантастическое. Кроме того, этот торт имеет необычный вид.

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Торт «Монастырская избушка»

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сметаны 15 – 25%;

– 1 чайная ложка соли;

– 25 граммов сахара;

– 1 чайная ложка экстракта ванили;

– 6 граммов разрыхлителя;

– 400 граммов муки.

Начинка:

– 600 граммов вишен без косточек;

– 150 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала.

Крем:

– 300 граммов сметаны 25%;

– 300 миллилитров сливок;

– 150 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Соедините сухие ингредиенты, кроме сахара. Масло натрите прямо в муку. Добавьте к сметане сахар, перемешайте и соедините вместе с маслом и мукой. Быстро вымешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут. Тем временем к вишням добавьте сахар. Поставьте на средний огонь. Когда вишни растают, сок из них вылейте на крахмал, перемешайте и добавьте к вишням. Варите на слабом огне до загустения. Далее охладите и накройте пленкой в контакт. Тесто разделите на 3 части. Каждую хорошо раскатайте и нарежьте полоски шириной 8 сантиметров, которые тоже раскатайте. Выложите на каждую начинку, залепите края и выкладывайте на противень швом вниз. Выпекайте при температуре 200 градусов 20 – 22 минуты. Все ингредиенты для крема взбейте до пиков. Соберите торт в виде домика и поставьте на ночь в холодильник для стабилизации.

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