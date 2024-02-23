ГлавнаяРецептыМонастырская избушка: готовим торт, который будет просто таять во рту Монастырская избушка: готовим торт, который будет просто таять во рту На чтение: 2 минуты Если вы никогда не ели «Монастырскую избушку», обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Он может стать вашим любимым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сочетание сметанного крема и вишен – просто фантастическое. Кроме того, этот торт имеет необычный вид. Стоит попробовать Готовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом Торт «Монастырская избушка» Время: 1 час 20 минут Порций: 10 Ингредиенты: – 200 граммов сливочного масла; – 200 граммов сметаны 15 – 25%; – 1 чайная ложка соли; – 25 граммов сахара; – 1 чайная ложка экстракта ванили; – 6 граммов разрыхлителя; – 400 граммов муки. Начинка: – 600 граммов вишен без косточек; – 150 граммов сахара; – 40 граммов крахмала. Крем: – 300 граммов сметаны 25%; – 300 миллилитров сливок; – 150 граммов сахарной пудры. Приготовление: Соедините сухие ингредиенты, кроме сахара. Масло натрите прямо в муку. Добавьте к сметане сахар, перемешайте и соедините вместе с маслом и мукой. Быстро вымешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут. Тем временем к вишням добавьте сахар. Поставьте на средний огонь. Когда вишни растают, сок из них вылейте на крахмал, перемешайте и добавьте к вишням. Варите на слабом огне до загустения. Далее охладите и накройте пленкой в контакт. Тесто разделите на 3 части. Каждую хорошо раскатайте и нарежьте полоски шириной 8 сантиметров, которые тоже раскатайте. Выложите на каждую начинку, залепите края и выкладывайте на противень швом вниз. Выпекайте при температуре 200 градусов 20 – 22 минуты. Все ингредиенты для крема взбейте до пиков. Соберите торт в виде домика и поставьте на ночь в холодильник для стабилизации. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить простые и вкусные слойки с вишнями. Поделитесь с друзьями