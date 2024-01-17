Морковно-яблочный сок на зиму

Отправляясь в супермаркет за плановыми недельными покупками, я упрямо обхожу стороной отдел с соками. Опытные мамы знают, что в этих вкусных и ароматных напитках больше сахара с усилителем вкуса, чем настоящих ягод и фруктов. Но детей без лакомств тоже не оставляю! Регулярно готовлю им морковно-яблочный сок по простому рецепту.

Запасливым хозяйкам известно, что приготовить из излишков овощей и фруктов в кладовой. К примеру, из кислых, но круглую зиму твердых яблок я еженедельно выпекаю пряные пироги. Любимым рецептом делюсь по ссылке. А если с осени осталось много моркови, пускаю ее на сок.

Как приготовить морковно-яблочный сок

На самом деле этот напиток больше напоминает витаминный смузи. Он низкокалорийный и вполне бюджетный. Вполне «послепраздничный» вариант. Что главное, дети от него в восторге!

Ингредиенты

Морковь1 кг Яблоко500 г Вода2,5 л Сахар200 г Соль1 ч. л.

Приготовление

Яблоки нарежьте дольками, предварительно удалив каждому хвостик и сердцевину. Морковь очистите и нарежьте толстыми кружочками. Поместите подготовленные продукты в кастрюлю и залейте водой. Добавьте в кастрюлю с яблоками и морковью сахар и перемешайте. Поставьте тару на плиту и включите средний огонь. Варите ингредиенты под крышкой 40 минут (или до готовности моркови). Затем добавьте лимонную соль.Прямо в кастрюле взбейте приготовленные продукты погружным блендером до однородности. Сок готов! Еще горячим разлейте напиток по чистым и выпертым насухо банкам и закатайте. Или же просто перелейте сок в кувшин.

Вкус такого натурального витаминного напитка можно разнообразить как с помощью специй (корицы, кардамона, сушеной мяты), так и благодаря дополнительным ингредиентам. Например, вместо моркови можете использовать тыкву, а вместе с яблоками добавить груши. Как вам идея?