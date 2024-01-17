ГлавнаяРецептыЗаварите чай и вспомните о маминых завтраках: рецепт яблочных оладий Заварите чай и вспомните о маминых завтраках: рецепт яблочных оладий На чтение: 1 минута Воспоминания о маминых завтраках всегда наполнены теплом и нежностью. Как создать самые вкусные яблочные оладьи, которые отлично подойдут для хорошего начала дня? ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Оладьи с яблоками быстры в приготовлении, а готовятся из теста без добавления дрожжей. Это отличная идея вкусного завтрака для детей и взрослых. К теме Бюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента Рецепт яблочных оладий Время: 30 минут Порций: 2 Хороший вариант завтрака / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 2 яблока; – 200 миллилитров молока; – 1 яйцо; – 150 грамм пшеничной муки; – 1 столовая ложка ванильного сахара; – 1 чайная ложка сахара; – полчайной ложки пищевой соды; – для жарки: растительное масло. Приготовление: Муку просейте в миску, добавьте ванильный сахар, сахар и соду и перемешайте. Влейте молоко и яйцо. Перемешайте ингредиенты венчиком до однородной массы без комочков. Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите семена, четвертинки разрежьте вдоль пополам, а затем поперек. Выложите в тесто и перемешайте. На разогретую сковороду влейте масло и выложите примерно столовую ложку теста и 3 ломтика яблок на каждый блинчик. Жарьте примерно 1,5 минуты до золотистого цвета. Переверните на другую сторону и повторите обжарку. Подавайте с сахарной пудрой, вишневым вареньем и другим любимым подсластителем. Что добавить в кофе для непревзойденного вкуса: отличные советы. Поделитесь с друзьями