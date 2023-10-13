Творожное печенье «Берлинское» к чаю

Выпечка из творожного теста отличается нежным вкусом и простотой в приготовлении. За это ее и любят многие хозяюшки. С таким тестом очень легко работать, и данный процесс не занимает много времени. Чтобы вы убедились в правдивости этих слов, советуем вам испечь творожное печенье «Берлинское».

Для еще более аппетитного внешнего вида данного лакомства мы подготовили рецепт молочной глазури. Она сделает печенье эффектнее. Соедините 100 г сахарной пудры с молоком, пока не получите текучую однородную смесь, которой можно будет покрыть десерт. А потом приступайте к декорированию.

Как приготовить творожное печенье «Берлинское»

Печенье «Берлинское» имеет довольно интересную форму, напоминающую сердечки. Чтобы придать ее десерту, вам нужно очень аккуратно работать с тестом и выполнять всё, следуя пошаговой инструкции.

Ингредиенты

Пшеничная мука250 г Творог300 г Сахар70 г Сливочное масло120 г Апельсиновая цедра10 г Ванильный сахар8 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Сахарная пудра100 г Молоко по вкусу

Приготовление

Готовим тесто. В большой миске соединяем творог и размягченное сливочное масло, нарезанное кубиками. Всыпаем ванильный сахар и 20 г обычного. Перебиваем всё погружным блендером до однородной массы. Натираем на мелкой терке апельсиновую цедру. Добавляем ее к творожной массе. Снова всё хорошенько перемешиваем.Постепенно всыпаем к полученной массе просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое однородное тесто. Разделяем его на 2 равные части, каждую из которых помещаем в полиэтиленовый пакет и убираем в холодильник на полчаса. Раскатываем первую половину теста в тонкий прямоугольный пласт. Посыпаем его 50 г сахара по всей поверхности. Подворачиваем в рулет сперва его верхнюю часть, доходя до центра, а затем нижнюю. Складываем две полученные трубочки. Разрезаем заготовку на 15 небольших кусочков. То же самое проделываем со второй частью теста. Полученные сердечки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут. В небольшой емкости смешиваем сахарную пудру с молоком до получения не слишком густой глазури. Покрываем ею печенье. Оставляем десерт до полного застывания молочной глазури при комнатной температуре.

Такое сладкое блюдо лучше подавать к чаю с легкой кислинкой. Чтобы его приготовить, возьмите заварник. Всыпьте в него чай и немного сушеной мяты. Залейте всё кипящей водой. Оставьте чай настаиваться в течение 10 минут. Промойте клюкву и протрите ее через сито (или разомните в мисочке). Смешайте ягоды с мёдом. Затем добавьте полученную смесь в немного остывший чай. Хорошенько всё перемешайте. Чай к творожному печенью готов!