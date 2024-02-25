Рецепт: Салат со шпротами — С зеленым горошком и маринованными огурцами

Ингредиенты:

шпроты — 1 банка;

картофель — 2 шт.;

огурец свежий небольшой — 1 шт.;

огурец маринованный — 3 шт.;

яйца куриные — 4 шт.;

горошек зеленый консервированный — 1 банка;

лук репчатый — 1 шт.;

укроп — по вкусу;

уксус столовый — 3 ст.л.;

сахар — 1 ст.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

вода — 100 мл;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Совсем недавно наткнулась на давно забытый рецепт салата со шпротами. Их очень большое множество, но именно этот мне особо нравится, так как он родом из детства. Я до сих пор помню его вкус. Ведь в СССР мы не знали такого обилия продуктов, поэтому варганили из тгго, что было под рукой. Итак, рецепт салата из СССР из того, что всегда есть под рукой.

Для начала отварим картофель и яйца. И замаринуем лук. Для этого нарежем его не очень мелко.

В небольшой миске смешаем сахар, соль, уксус и воду.

Оставляем лук мариноваться на 15 минут, как раз на то время, пока мы будем готовить остальные ингредиенты.

Шпроты необходимо порезать, не стоит их разминать вилкой, как в предыдущем варианте салата, здесь это неуместно.

Все помещаем в большой салатник, где будем потом перемешивать наш салат.

Режем кубиками отварной картофель.

Свежий огурец так же нарезаем кубиками.

Яйца ждет та же участь. И также отправляем их в салатник.

А вот маринованные огурцы необходимо откинуть на сито или в дуршлаг, так как я взяла уже готовые нарезанные огурчики (рецепт смотрите здесь).

Маринованный лук также откидываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Добавляем к салату укроп, я взяла замороженный, у меня его очень много.

И последний штрих — добавляем в салат зеленый горошек.

Остается все перемешать с майонезом, при необходимости добавить соли по вкусу.

Муж сказал, что такой салат можно и на праздничный стол подавать.

Салат получается очень нежным и вкусным!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.