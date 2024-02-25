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Рецепт: Салат со шпротами — С зеленым горошком и маринованными огурцами

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Рецепт: Салат со шпротами — С зеленым горошком и маринованными огурцами

Ингредиенты:
шпроты — 1 банка;
картофель — 2 шт.;
огурец свежий небольшой — 1 шт.;
огурец маринованный — 3 шт.;
яйца куриные — 4 шт.;
горошек зеленый консервированный — 1 банка;
лук репчатый — 1 шт.;
укроп — по вкусу;
уксус столовый — 3 ст.л.;
сахар — 1 ст.л.;
соль — 0,5 ч.л.;
вода — 100 мл;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Совсем недавно наткнулась на давно забытый рецепт салата со шпротами. Их очень большое множество, но именно этот мне особо нравится, так как он родом из детства. Я до сих пор помню его вкус. Ведь в СССР мы не знали такого обилия продуктов, поэтому варганили из тгго, что было под рукой. Итак, рецепт салата из СССР из того, что всегда есть под рукой.

Для начала отварим картофель и яйца. И замаринуем лук. Для этого нарежем его не очень мелко.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

В небольшой миске смешаем сахар, соль, уксус и воду.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Оставляем лук мариноваться на 15 минут, как раз на то время, пока мы будем готовить остальные ингредиенты.
Шпроты необходимо порезать, не стоит их разминать вилкой, как в предыдущем варианте салата, здесь это неуместно.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Все помещаем в большой салатник, где будем потом перемешивать наш салат.
Режем кубиками отварной картофель.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Свежий огурец так же нарезаем кубиками.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Яйца ждет та же участь. И также отправляем их в салатник.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

А вот маринованные огурцы необходимо откинуть на сито или в дуршлаг, так как я взяла уже готовые нарезанные огурчики (рецепт смотрите здесь).

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Маринованный лук также откидываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Добавляем к салату укроп, я взяла замороженный, у меня его очень много.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

И последний штрих — добавляем в салат зеленый горошек.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Остается все перемешать с майонезом, при необходимости добавить соли по вкусу.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Муж сказал, что такой салат можно и на праздничный стол подавать.

Рецепт: Салат со шпротами - С зеленым горошком и маринованными огурцами

Салат получается очень нежным и вкусным!
Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.

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