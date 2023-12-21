Печеночный рулет можно готовить со всевозможными начинками: яйцами, овощами, плавленым сыром… Но сегодняшний вариант такого блюда однозначно выходит самым нежным. Печеночный рулет с маслом и зеленью обладает очень приятной консистенцией.

Что касается основного ингредиента, то мы рекомендуем брать именно куриный субпродукт. Тогда блюдо будет иметь фантастически нежную текстуру. К тому же куриная печень готовится быстрее, чем свиная и говяжья. В этом ее непревзойденное преимущество.

Как приготовить печеночный рулет с маслом и зеленью

Чтобы сделать удачную начинку, не забудьте за полчаса до приготовления блюда достать сливочное масло из холодильника. Оно должно успеть стать мягким. Только затем уже можно соединять масло с измельченным укропом.

Ингредиенты

Куриная печень1 кг Морковь2 шт. Лук2 шт. Сливочное масло250 г Чеснок3 зуб. Черный перец (молотый)2 щеп. Соль по вкусу Укроп по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Готовим куриную печень. Ополаскиваем ее. Удаляем все жировые прослойки. Нарезаем ее небольшими кусочками. Помещаем печень в кастрюлю с кипящей водой. Слегка ее подсаливаем. После закипания варим субпродукт в течение 15 минут, регулярно снимая пену. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его крупным кубиком. Очищаем морковь. Натираем ее на терке с крупными отверстиями. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс или очень мелко нарезаем.Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжариваем морковь с луком и чесноком на умеренном огне в течение 10 минут. Даем овощам остыть.Берем охлажденную печень. Пропускаем ее с обжаренными овощами через мясорубку. Добавляем соль, черный молотый перец и 50 г размягченного сливочного масла. Перемешиваем все ингредиенты до однородной нежной массы. Готовим начинку. Промываем укроп. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее и соль к 200 г размягченного сливочного мала. Тщательно всё перемешиваем до однородной консистенции.Застилаем рабочую поверхность пищевой пленкой. Выкладываем на нее печеночную массу. Равномерно ее распределяем, используя кулинарную кисточку.Сверху выкладываем начинку из сливочного масла. Аккуратно размазываем ее по массе из куриной печени, немного отступая от краев. Сворачиваем всё в плотный рулет при помощи пищевой пленки. Отправляем его на ночь в холодильник.

6–8 часов вполне достаточно, чтобы масляная начинка застыла. Потому готовый рулет будет очень удобно нарезать на порционные кусочки. Кстати, не забудьте достать его за полчаса до подачи на стол. За это время масло немного подтает, благодаря чему рулет получится еще более вкусным.