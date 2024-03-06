Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Лепешки существовали раньше хлеба. Это одно из первых блюд, которое научились готовить люди. Можно заметить, что в почти любой кухне мира есть свои национальные лепешки. На Востоке и в Южной Америке лепешки готовят почти без изменений. Рецепты сохранились с древности.

Блины, кстати, тоже является разновидностью лепешек, так и оладьи с драниками.

Первые лепешки были найдены археологами достаточно давно. Хлеб этот пекли 25.000 лет назад. Кончено, по сравнению с современным хлебом, те лепешки выглядят примитивно. Но, именно они дали начало всей кулинарии. Приготовим квадратные лепешки с мясом внутри.

Ингредиенты теста для лепешек:

Мука — 400 г;

Соль — 1 ч.л.;

Вода — 200 мл;

Масло растительное — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Фарш — 400 г;

Лук зелёный — пучок;

Петрушка — пучок;

Укроп — пучок;

Растительное масло — 70 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Сливочное масло — 150 г.

Приготовление лепешек с мясом:

В теплую воду высыпаем соль, вливаем масло и перемешиваем до растворения песчинок.

Высыпаем в воду муку и замешиваем эластичное податливое тесто.

В сковороде разогреваем 30 мл растительного масла, обжариваем на нем фарш.

Шинкуем мелко укроп, петрушку и зеленый лук, выкладываем к обжаренному фаршу.

Высыпаем в фарш соль и снова перемешиваем.

Тесто обминаем и делим на 6 равных частей, формуем колобки и оставляем их под целлофаном на 10 минут.

Посыпаем стол мукой, раскатываем тонкий большой пласт теста. Растапливаем сливочное масло и наносим его на пласт, высыпаем на поверхность ⅙ часть начинки.

Противоположные края теста сворачиваем к середине друг на друга. Концы полоски теста сворачиваем тоже к середине, получаем квадратный конвертик.

В сковороде на растительном масле обжариваем квадратик с обеих сторон до золотистой корочки.

Аналогично поступаем с остальной начинкой и тестом.

Получаются ароматные и румяные лепешки. Они подходят в качестве перекуса и как дополнение к основному блюду.