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Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

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Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Лепешки существовали раньше хлеба. Это одно из первых блюд, которое научились готовить люди. Можно заметить, что в почти любой кухне мира есть свои национальные лепешки. На Востоке и в Южной Америке лепешки готовят почти без изменений. Рецепты сохранились с древности.

Блины, кстати, тоже является разновидностью лепешек, так и оладьи с драниками.

Первые лепешки были найдены археологами достаточно давно. Хлеб этот пекли 25.000 лет назад. Кончено, по сравнению с современным хлебом, те лепешки выглядят примитивно. Но, именно они дали начало всей кулинарии. Приготовим квадратные лепешки с мясом внутри.

Ингредиенты теста для лепешек:

  • Мука — 400 г;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Вода — 200 мл;
  • Масло растительное — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • Фарш — 400 г;
  • Лук зелёный — пучок;
  • Петрушка — пучок;
  • Укроп — пучок;
  • Растительное масло — 70 мл;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сливочное масло — 150 г.

Приготовление лепешек с мясом:

В теплую воду высыпаем соль, вливаем масло и перемешиваем до растворения песчинок.

Высыпаем в воду муку и замешиваем эластичное податливое тесто.

В сковороде разогреваем 30 мл растительного масла, обжариваем на нем фарш.

Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Шинкуем мелко укроп, петрушку и зеленый лук, выкладываем к обжаренному фаршу.

Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Высыпаем в фарш соль и снова перемешиваем.

Тесто обминаем и делим на 6 равных частей, формуем колобки и оставляем их под целлофаном на 10 минут.

Посыпаем стол мукой, раскатываем тонкий большой пласт теста. Растапливаем сливочное масло и наносим его на пласт, высыпаем на поверхность ⅙ часть начинки.

Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Противоположные края теста сворачиваем к середине друг на друга. Концы полоски теста сворачиваем тоже к середине, получаем квадратный конвертик.

Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

В сковороде на растительном масле обжариваем квадратик с обеих сторон до золотистой корочки.

Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Аналогично поступаем с остальной начинкой и тестом.

Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Получаются ароматные и румяные лепешки. Они подходят в качестве перекуса и как дополнение к основному блюду.

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