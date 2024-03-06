Подруга из Таджикистана поделилась рецептом. Теперь готовлю вместо пирожков: век живи — век учись

Лепешки существовали раньше хлеба. Это одно из первых блюд, которое научились готовить люди. Можно заметить, что в почти любой кухне мира есть свои национальные лепешки. На Востоке и в Южной Америке лепешки готовят почти без изменений. Рецепты сохранились с древности.
Блины, кстати, тоже является разновидностью лепешек, так и оладьи с драниками.
Первые лепешки были найдены археологами достаточно давно. Хлеб этот пекли 25.000 лет назад. Кончено, по сравнению с современным хлебом, те лепешки выглядят примитивно. Но, именно они дали начало всей кулинарии. Приготовим квадратные лепешки с мясом внутри.
Ингредиенты теста для лепешек:
- Мука — 400 г;
- Соль — 1 ч.л.;
- Вода — 200 мл;
- Масло растительное — 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Фарш — 400 г;
- Лук зелёный — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Укроп — пучок;
- Растительное масло — 70 мл;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сливочное масло — 150 г.
Приготовление лепешек с мясом:
В теплую воду высыпаем соль, вливаем масло и перемешиваем до растворения песчинок.
Высыпаем в воду муку и замешиваем эластичное податливое тесто.
В сковороде разогреваем 30 мл растительного масла, обжариваем на нем фарш.
Шинкуем мелко укроп, петрушку и зеленый лук, выкладываем к обжаренному фаршу.
Высыпаем в фарш соль и снова перемешиваем.
Тесто обминаем и делим на 6 равных частей, формуем колобки и оставляем их под целлофаном на 10 минут.
Посыпаем стол мукой, раскатываем тонкий большой пласт теста. Растапливаем сливочное масло и наносим его на пласт, высыпаем на поверхность ⅙ часть начинки.
Противоположные края теста сворачиваем к середине друг на друга. Концы полоски теста сворачиваем тоже к середине, получаем квадратный конвертик.
В сковороде на растительном масле обжариваем квадратик с обеих сторон до золотистой корочки.
Аналогично поступаем с остальной начинкой и тестом.
Получаются ароматные и румяные лепешки. Они подходят в качестве перекуса и как дополнение к основному блюду.