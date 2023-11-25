Рецепт: Шаурма домашняя — простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:
лаваш — 1 шт;
огурец — 1 шт;
томаты — 1-3 шт;
курица — 200 гр;
соус — по вкусу;
морковь по — корейски — по вкусу;
лук репчатый — по вкусу
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.
Сегодня приготовим шаурму. Дома, в обычной квартире. Используя максимально доступные ингредиенты, которые можно купить в любом супермаркете. Конечно, да, самим сделать морковь по корейски или там соус домашний, гораздо вкуснее, но поэтому я и пишу что это простой рецепт.
Итак. Обжариваем курочку. На масле. На сковородке. Да, так все просто.
Нарезали, обжарили курочку, нарезали все ингредиенты на дольки-полосочки-кружочки…
Налили соуса по желанию на лепешку.
Далее выкладываем все это дело на лепешку а-ля лаваш.
Заворачиваем.
При желании и возможности можно все это дело подрумянить.
Кушаем и наслаждаемся.
Тут на самом деле все в ваших руках. Миксовать ингредиенты можно вообще как угодно. Желаете не свежий огурчик — пожалуйста. Хотите остренького — вперед, перчик чили вас ждет… И так далее.
Идея понятна.
Всем пока, всем приятного аппетита и до новых встреч!
Время приготовления: 20 мин.