Рецепт: Шаурма домашняя — простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт;

огурец — 1 шт;

томаты — 1-3 шт;

курица — 200 гр;

соус — по вкусу;

морковь по — корейски — по вкусу;

лук репчатый — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Сегодня приготовим шаурму. Дома, в обычной квартире. Используя максимально доступные ингредиенты, которые можно купить в любом супермаркете. Конечно, да, самим сделать морковь по корейски или там соус домашний, гораздо вкуснее, но поэтому я и пишу что это простой рецепт.

Итак. Обжариваем курочку. На масле. На сковородке. Да, так все просто.

Нарезали, обжарили курочку, нарезали все ингредиенты на дольки-полосочки-кружочки…

Налили соуса по желанию на лепешку.

Далее выкладываем все это дело на лепешку а-ля лаваш.

Заворачиваем.

При желании и возможности можно все это дело подрумянить.

Кушаем и наслаждаемся.

Тут на самом деле все в ваших руках. Миксовать ингредиенты можно вообще как угодно. Желаете не свежий огурчик — пожалуйста. Хотите остренького — вперед, перчик чили вас ждет… И так далее.

Идея понятна.

Всем пока, всем приятного аппетита и до новых встреч!

Время приготовления: 20 мин.