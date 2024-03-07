Мясной пирог на сковороде за 5 минут, не считая выпечки. Готовлю на скорую руку к приходу гостей

Мясные пироги всегда были самым популярным видом выпечки во многих народах мира. Везде можно найти рецепт мясного пирога, хоть в Германии, хоть в Америке, хоть даже в Азии. Конечно, каждый народ готовит пироги по своим собственным традиционным рецептам. Но суть остается той же — пироги с мясом ценятся.
Традиция готовить мясные пироги пришла из далекого прошлого. Тогда люди только начали познавать азы кулинарии. Мясо носили в съедобном тесте для сохранности. Постепенно тесто научились запекать и жарить.
Создадим на кухне современный вкусный мясной пирог.
Ингредиенты теста для мясного пирога:
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1/3 ч.л.;
- кефир 2,5 % — 200 мл;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для посыпки:
- твердый сыр — 100 г;
- Петрушка — пучок.
Ингредиенты для начинки:
- фарш — 450 г;
- лук — шт.;
- растительное масло — 4 ст.л.;
- соль — 1/2 ч.л.;
- сладкая паприка — 1 ч.л.;
- специи для мяса — 1 ч.л.
Приготовление мясного пирога:
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. К жареному луку кладем фарш, смешиваем и обжариваем.
Солим фарш, высыпаем в него сладкую паприку и специи для мяса, смешиваем. В отдельной миске готовим тесто — разбиваем яйца, выливаем кефир, солим и взбиваем до однородности.
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, смешиваем. Когда из начинки выпарится влага, выравниваем ее.
Выливаем на начинку тесто, накрываем крышкой и на минимальном огне готовим 20 минут.
Натираем в это время сыр на крупной терке, шинкуем петрушку.
Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой — она должна выйти из теста сухой.
Накрываем пирог пергаментом и тарелкой, переворачиваем и кладем начинкой вверх на сковороду.
Посыпаем пирог сыром и петрушкой, под крышкой на среднем огне готовим 5 минут.
Получается мягкий ароматный мясной пирог.
Это отличный способ приготовить пирог без использования духовки.