Мясной пирог на сковороде за 5 минут, не считая выпечки. Готовлю на скорую руку к приходу гостей

Мясные пироги всегда были самым популярным видом выпечки во многих народах мира. Везде можно найти рецепт мясного пирога, хоть в Германии, хоть в Америке, хоть даже в Азии. Конечно, каждый народ готовит пироги по своим собственным традиционным рецептам. Но суть остается той же — пироги с мясом ценятся.

Традиция готовить мясные пироги пришла из далекого прошлого. Тогда люди только начали познавать азы кулинарии. Мясо носили в съедобном тесте для сохранности. Постепенно тесто научились запекать и жарить.

Создадим на кухне современный вкусный мясной пирог.

Ингредиенты теста для мясного пирога:

яйца — 3 шт.;

соль — 1/3 ч.л.;

кефир 2,5 % — 200 мл;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для посыпки:

твердый сыр — 100 г;

Петрушка — пучок.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 450 г;

лук — шт.;

растительное масло — 4 ст.л.;

соль — 1/2 ч.л.;

сладкая паприка — 1 ч.л.;

специи для мяса — 1 ч.л.

Приготовление мясного пирога:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. К жареному луку кладем фарш, смешиваем и обжариваем.

Солим фарш, высыпаем в него сладкую паприку и специи для мяса, смешиваем. В отдельной миске готовим тесто — разбиваем яйца, выливаем кефир, солим и взбиваем до однородности.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, смешиваем. Когда из начинки выпарится влага, выравниваем ее.

Выливаем на начинку тесто, накрываем крышкой и на минимальном огне готовим 20 минут.

Натираем в это время сыр на крупной терке, шинкуем петрушку.

Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой — она должна выйти из теста сухой.

Накрываем пирог пергаментом и тарелкой, переворачиваем и кладем начинкой вверх на сковороду.

Посыпаем пирог сыром и петрушкой, под крышкой на среднем огне готовим 5 минут.

Получается мягкий ароматный мясной пирог.

Это отличный способ приготовить пирог без использования духовки.