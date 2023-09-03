На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус

Куриные голени – универсальный продукт, который легко комбинировать с разными ингредиентами. Узнаваемый вкус и удобство в приготовлении делают их буквально незаменимыми на каждой кухне.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Голени являются основой многих традиционных рецептов, а также новейших кулинарных экспериментов, информирует 24 Канал. Кроме того, этот продукт прекрасно подходит и как самостоятельное блюдо.

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Хозяйки предпочитают именно эту часть курочки, ведь на ней много мяса и почти нет жира и костей. К тому же голени можно запекать в духовке, а также жарить на сковороде или мангале. Такое разнообразие способов приготовления является гарантией того, что этот продукт вам точно не надоест.

Одним из секретов идеального вкуса куриных голеней является правильный маринад. Однако маринование мяса – это достаточно хлопотный и длительный процесс. Поэтому для тех, кто ценит свое время и не хочет тратить его на кухне, есть отличный вариант – приобрести продукты, уже готовые к приготовлению, например мясные изделия от ТМ «Наша Ряба Аппетитная».

Бренд предлагает разнообразные варианты качественных замаринованных голеней. В ассортименте каждый найдет то, что придется ему по душе, ведь выбор маринадов достаточно широк – от более классических до уникальных остро-сладких сочетаний и даже фруктовых ноток.

Благодаря ТМ «Наша Ряба Аппетитная» приготовление голеней становится максимально простым. Вам нужно сделать только 2 шага – открыть упаковку и запечь или поджарить мясо.

А чтобы эксперименты на кухне были еще более легкими и приятными, предлагаем 3 проверенных рецепта блюд, которые станут украшением вашего стола.

Рецепт плова с куриными голенями

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4

Готовим аппетитный плов с куриными голенями / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные голени со специей карри ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 1 стакан риса;

– 1 репчатый лук;

– 2 моркови;

– барбарис сухой;

– зира;

– 1 головка чеснока.

Приготовление:

На разогретой сковороде обжариваем нарезанный кубиками лук до прозрачности. Добавляем натертую морковь и продолжаем жарить еще 5 минут.

Посыпаем специями и перемешиваем. Переносим все в жаропрочную форму для запекания. Высыпаем сверху рис.

Выкладываем на рис почищенные зубчики чеснока и куриные голени. Посыпаем все зирой и барбарисом.

Вливаем в форму 2 стакана воды, чтобы она покрывала рис на два пальца.

Запекаем плов под крышкой в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Затем снимаем крышку и выдерживаем еще 15 минут – до полной готовности блюда.

Куриные голени на сковороде с чесноком

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Аппетитные куриные голени на сковороде с чесноком / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные голени со специей карри ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 5 молодых картофелин;

– 4 головки чеснока;

– сладкий перец капи;

– 2 репчатых лука;

– масло;

– соль;

– брускеты или лаваш для подачи.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на ней куриные голени в течение 30 – 35 минут.

Пока мясо готовится, моем и чистим молодой картофель. Нарезаем его произвольными кусками (можно пополам или четвертинками). Добавляем к голеням.

Нарезаем большими кусочками репчатый лук и помещаем к мясу и картофелю.

С чеснока срезаем твердую часть, чтобы головка держалась на ножке. Выкладываем его на сковороду или запекаем в фольге в духовке (по желанию).

В конце добавляем в мясо целые перчики капи и солим блюдо. Готовим все еще 10 – 15 минут.

Подаем с хрустящими брускетами или лавашем.

Куриные голени, запеченные на мангале с кукурузой

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Куриные голени, запеченные на мангале с кукурузой, понравятся каждому / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные голени в апельсиновом маринаде ТМ «Наша ряба Аппетитная» ;

– 4 качана сахарной кукурузы;

– масло;

– соль.

Приготовление:

На решетку выкладываем куриные голени и нарезанные порционными кусочками качаны кукурузы. По желанию их можно запекать целиком.

Немножко поливаем растительным маслом и солим кукурузу.

Жарим на мангале до готовности 30 минут.

Приятного аппетита!

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