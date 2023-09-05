Шарлотка в считанные минуты: идеальный осенний десерт для занятых людей от Евгения Клопотенко

Запах яблок и ванильного сахара, аромат нежного теста и сочной начинки – это все о таком непревзойденном десерте как шарлотка. Делать его долго не придется, рецепт блюда очень прост. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Шарлотка – это быстрый пирог с яблоками, который можно приготовить легко и быстро. Если вы новичок на кухне или просто ищете вариант для вечернего перекуса, этот быстрый пирог с яблоками пригодится вам. Интересно На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Рецепт шарлотки Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Осенний десерт / unsplash Ингредиенты:

– 2 – 3 яблока;

– 2 столовые ложки апельсинового сока;

– 5 яиц;

– 200 грамм сахара;

– 200 грамм муки;

– 20 грамм сливочного масла (для смазывания формы);

– 10 грамм ванильного сахара;

– 1 щепотка соли. Приготовление: Для того, чтобы приготовить шарлотку, возьмите 2 – 3 яблока, тщательно помойте их, очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте сначала на небольшие дольки, затем измельчите их на мелкие кусочки размером примерно 1,5 – 2 сантиметра.

Если кожура мягкая и легко жуется, ее можно оставить без снятия. Вы можете попробовать кусочек, чтобы убедиться во вкусе.

Переложите нарезанные яблоки в глубокую миску.

Для того чтобы предотвратить их затемнение, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто выдавливая сок из цитруса. Если нет апельсинового сока, можете использовать лимонный, но добавьте поменьше, чтобы не сделать начинку слишком кислой. Добавьте к яблокам 5 граммов ванильного сахара и оставьте их на стороне.

Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.

Теперь готовьте тесто для шарлотки. В большую миску вбейте 5 яиц. Добавьте 200 грамм сахара, 5 грамм ванильного сахара и небольшую ладошку соли.

Взбивайте смесь миксером, пока она не станет белой и не увеличится объемом примерно вдвое.

Постепенно добавьте 200 грамм просеянной муки и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой. Если вы пользуетесь кухонным роботом, обязательно снизьте обороты, чтобы предотвратить потерю объема яиц. Перемешивайте, пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно иметь жидкую консистенцию, но в то же время быть достаточно густым.

Возьмите форму для выпечки диаметром (примерно 26 сантиметров). Это может быть любая удобная форма, но если вы хотите убедиться, что шарлотка не прилипнет к ней, используйте разъемную форму.

Подготовьте ее смазав сливочным маслом и слегка посыпав мукой.

Затем переверните форму и вытряхните остатки муки. Если вы используете разъемную форму для выпечки, застелите дно пергаментной бумагой и также присыпьте его мукой.

Выложите тесто в форму и равномерно распределите его лопаткой по всей площади.

Положите на тесто нарезанные яблоки равномерным слоем. Во время выпечки они опустятся внутрь теста.

Печь шарлотку в духовке следует при температуре 180 градусов в течение 30 минут в режиме конвекции. После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы он сохранял хорошую форму.

По желанию посыпьте шарлотку сахарной пудрой, но делайте это только после полного остывания пирога, иначе сахар может растать. Эти рогалики вызовут у вас очень щемящие воспоминания с детства.