Найдена неожиданная польза сырокопченой колбасы для организма

Диетолог Анастасия Кондаурова доказала, что не все вкусные продукты априори оказываются вредными. Например, у сырокопченой колбасы есть свои преимущества. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам Кондауровой, в состав колбасы входит мясо, источник аминокислот и белка, которые требуются организму для наращивания мышечной массы и регенерации тканей. Сырокопченая колбаса, если ей не злоупотреблять, может стать ценным источником этих веществ.

При этом полностью заменить прочие источники белка колбаса не сможет. Важно поддерживать сбалансированное питание за счет других белковых продуктов.

О том, как выбрать качественную колбасу по советам директора ассоциации Руспродсоюз, читайте в нашем материале.