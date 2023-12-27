На праздничный стол: рецепт вкуснейшего ванильного торта

Этот насыщенный торт с нежными коржами — настоящая находка.

Если любите вкусные торты и любите печь, попробуйте этот нежнейший десерт. На ресурсе King Arthur Baking, где поделились рецептом, его называют «золотым» и лучшим выбором для дня рождения. Словом, этот торт стоит приготовить. Тем более, что он идеально сочетается с любой глазурью, которую вы любите: шоколадной, ванильной, кокосовой, или карамельной.

Ванильный торт

Ингредиенты:

397 г сахара;

390 г муки;

1 столовая ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка поваренной соли;

170 г несоленого сливочного масла, размягченного;

340 г молока комнатной температуры;

14 г чистого экстракта ванили;

4 больших яйца комнатной температуры.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Слегка смажьте маслом (но не посыпайте мукой) только дно формы. Вы также можете выстелить формы для кексов бумагой и опрыскать маслом внутреннюю часть бумаги.

В большой миске смешайте сахар, муку, разрыхлитель и соль.

Добавьте сливочное масло и взбивайте электрическим миксером на низкой скорости, пока смесь не станет песочной.

Смешайте молоко и ваниль и добавьте все сразу. Перемешивайте на низкой скорости в течение 30 секунд, затем увеличьте скорость до средней и взбивайте 30 секунд.

Включив миксер на низкой скорости, добавьте 1 яйцо. Увеличьте скорость до средней и взбивайте 30 секунд.

Повторите эту процедуру со вторым яйцом. Продолжайте добавлять яйца, сбивая их после каждого добавления, пока не будут добавлены все 4 яйца.

После добавления последнего яйца еще раз очистите миску, затем взбивайте на средне-высокой скорости еще 30 секунд.

Переложите тесто в формы по вашему выбору. Выпекайте до готовности. Обычно это занимает около получаса.

Пирог готов, когда он станет золотисто-коричневым по краям и только начнет отходить от края формы. Зубочистка, вставленная в центр, выйдет чистой.

Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть в течение 5 минут, затем переложите на решетку, чтобы он полностью остыл.

Также вы можете приготовить вкусный пирог с вишнями и орехами.