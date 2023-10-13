Пирог «Яблочный крамбл» — это достойный десерт английской кухни, покоривший мир своим вкусом и простотой. Хрустящая крошка и ароматная кисло-сладкая начинка — хоть раз в жизни, но такой десерт обязательно нужно попробовать. Редакция «Со Вкусом» предлагает разобраться, как приготовить этот яблочный деликатес самостоятельно и что для этого нужно.

На подготовку блюда вам понадобится не более 15 минут, всё остальное сделает духовка. Также эта универсальная выпечка будет прекрасно смотреться на праздничном столе. Если вы и ваши родные любите яблочные пироги из песочного теста, то это один из лучших рецептов. Вкус у такого десерта потрясающий, настоящий, аромат же напоминает печеное домашнее яблочко!

Пирог «Яблочный крамбл»: нюансы приготовления

Из указанного ниже количества ингредиентов в среднем выходит от 6 до 8 порций. Для пикантности и более пряного аромата можете использовать такие специи, как корица и кардамон. В готовом изделии тесто получается очень рассыпчатым, да и яблоки пропекаются равномерно. В общем, пирог «Яблочный крамбл» — это идеальная выпечка для осенне-зимнего периода. Попробуйте!

Ингредиенты

Яблоко850 г Изюм50 г Пшеничная мука360 г Сливочное масло150 г Сахар200 г Яйцо1 шт. Лимон1 шт. Разрыхлитель10 г Ванилин2 г Соль1 щеп.

Приготовление

На разогретую сковороду всыпьте 50 г сахара и растопите его на среднем огне. К растопленной сахарной массе выложите очищенные от кожуры и порезанные на маленькие кусочки яблоки. Перемешайте. Яблоки полейте соком лимона, добавьте цедру одного лимона и готовьте около 10 минут, помешивая. Снимите яблоки с огня и дайте остыть. В глубокую миску просейте муку с разрыхлителем. Туда же добавьте оставшийся сахар, соль и ванилин. Все сыпучие ингредиенты перемешайте. Вбейте в миску яйцо. Туда же выложите холодное сливочное масло, порезанное небольшими кусочками. Разминайте массу руками, пока не добьетесь состояния крошки. Дно формы для запекания застелите пергаментом. Выложите туда половину крошки, распределите ее и немного утрамбуйте. Теперь выложите яблочную начинку, равномерно ее распределяя. Промытый изюм также выложите поверх яблок. Далее равномерно высыпьте оставшуюся крошку. Отправьте изделие в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.

Важно: готовому десерту нужно дать время на остывание. Пирог «Яблочный крамбл» можно подать с шариком сливочного мороженого или ложкой густых сливок. Также обратите внимание на следующий рецепт — как приготовить хрустящий пирожок как из «Макдоналдса».