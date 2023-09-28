Рецепт: Маринованные овощи — самый простой рецепт

Ингредиенты:
овощи — 1 кг;
специи — 3 ст.л.;
соль — 200 гр;
вода — 5 литр
Способ приготовления: Предлагаю вкусную осеннюю заготовку из всего что осталось с огорода.
Это маринованная овощная закуска.
Берем капусту (любую), кабачок, морковь, огурец, красный лук.
Также берем помидоры, сладкий болгарский перец, острый перец и свекла.
Еще для контраста добавляем яблоко, сливы, имбирь.
Из специй берем лавровый лист, перец горошком и душистый.
Также я добавляла чеснок, корень имбиря и зелень кориандра.
Овощи нарезаем.
Огурец нарезаем дольками.
Яблоко разделяем на четыре части.
Свеклу нарезаем брусочками.
Все слоями складываем в банки или любые емкости.
Делаем рассол. 200 грамм соли на 5 литров воды. Заливаем овощи.
Зимняя заготовка овощей готова.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.