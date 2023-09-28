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Рецепт: Маринованные овощи — самый простой рецепт

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Рецепт: Маринованные овощи — самый простой рецепт

Ингредиенты:
овощи — 1 кг;
специи — 3 ст.л.;
соль — 200 гр;
вода — 5 литр
Способ приготовления: Предлагаю вкусную осеннюю заготовку из всего что осталось с огорода.
Это маринованная овощная закуска.

Берем капусту (любую), кабачок, морковь, огурец, красный лук.

Также берем помидоры, сладкий болгарский перец, острый перец и свекла.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Еще для контраста добавляем яблоко, сливы, имбирь.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Из специй берем лавровый лист, перец горошком и душистый.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Также я добавляла чеснок, корень имбиря и зелень кориандра.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Овощи нарезаем.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Огурец нарезаем дольками.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Яблоко разделяем на четыре части.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Свеклу нарезаем брусочками.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Все слоями складываем в банки или любые емкости.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Делаем рассол. 200 грамм соли на 5 литров воды. Заливаем овощи.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Зимняя заготовка овощей готова.

Рецепт: Маринованные овощи - самый простой рецепт

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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