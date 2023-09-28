Рецепт: Маринованные овощи — самый простой рецепт

Ингредиенты:

овощи — 1 кг;

специи — 3 ст.л.;

соль — 200 гр;

вода — 5 литр

Способ приготовления: Предлагаю вкусную осеннюю заготовку из всего что осталось с огорода.

Это маринованная овощная закуска.

Берем капусту (любую), кабачок, морковь, огурец, красный лук.

Также берем помидоры, сладкий болгарский перец, острый перец и свекла.

Еще для контраста добавляем яблоко, сливы, имбирь.

Из специй берем лавровый лист, перец горошком и душистый.

Также я добавляла чеснок, корень имбиря и зелень кориандра.

Овощи нарезаем.

Огурец нарезаем дольками.

Яблоко разделяем на четыре части.

Свеклу нарезаем брусочками.

Все слоями складываем в банки или любые емкости.

Делаем рассол. 200 грамм соли на 5 литров воды. Заливаем овощи.

Зимняя заготовка овощей готова.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.