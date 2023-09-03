Описание приготовления:

Гречку перед приготовлением желательно перебрать от мусора и испорченных зерен. Если гречка светлая, можно немного прокалить ее на среднем огне в сухой сковороде. Заливать гречку лучше всего горячей водой, это ускорит время приготовления из расчета 1 часть крупы и 2 части воды.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Крупы / Гречка / Тушенка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Греча 1 Стакан

Тушенка говяжья 370 Грамм (1 банка)

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Вода 2 Стакана

Количество порций 4

Калорийность

195 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Каша "Солдатская" с тушенкой из гречки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

С тушенки удалите жир и выложите его в кастрюлю с толстым дном. Лук мелко порежьте, морковь почистите и натрите на крупной терке. Выложите овощи в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Обжаривайте овощи в течение 5 минут, перемешивая.

Тушенку разделите на кусочки и вместе с желатином добавьте к обжаренным овощам.

Гречу хорошо промойте и добавьте в кастрюлю с тушенкой и овощами.

Все посолите, поперчите, налейте горячую воду. Она должна быть выше гречки на 2 сантиметра.

Кастрюлю закройте крышкой, убавьте огонь и варите кашу до готовности. Спустя время снимите с огня и дайте постоять 10 минут.

Приятного аппетита!