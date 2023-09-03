Описание приготовления:
Гречку перед приготовлением желательно перебрать от мусора и испорченных зерен. Если гречка светлая, можно немного прокалить ее на среднем огне в сухой сковороде. Заливать гречку лучше всего горячей водой, это ускорит время приготовления из расчета 1 часть крупы и 2 части воды.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Крупы / Гречка / Тушенка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Греча 1 Стакан
- Тушенка говяжья 370 Грамм (1 банка)
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Вода 2 Стакана
Количество порций 4
Калорийность
195 ккал
Калорийность
10 г
Белки
8 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Каша "Солдатская" с тушенкой из гречки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
С тушенки удалите жир и выложите его в кастрюлю с толстым дном. Лук мелко порежьте, морковь почистите и натрите на крупной терке. Выложите овощи в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Обжаривайте овощи в течение 5 минут, перемешивая.
Тушенку разделите на кусочки и вместе с желатином добавьте к обжаренным овощам.
Гречу хорошо промойте и добавьте в кастрюлю с тушенкой и овощами.
Все посолите, поперчите, налейте горячую воду. Она должна быть выше гречки на 2 сантиметра.
Кастрюлю закройте крышкой, убавьте огонь и варите кашу до готовности. Спустя время снимите с огня и дайте постоять 10 минут.
Приятного аппетита!