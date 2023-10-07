Найдено лучшее средство для «чистки» сосудов от холестериновых бляшек — в Японии оно давно в ходу

Когда сосуды теряют гибкость, в них образуются бляшки — они мешают нормальной транспортировке кислорода и могут привести к тяжелым последствиям в виде атеросклероза, диабета, патологий почек.

Американский врач-диетолог Эрик Берн заявил, что трудно найти природное средство, которое очищало бы сосуды от холестерина и не давало при этом побочных эффектов. Об этом сообщило информационное агентство MedNovelty.

Тем не менее, в Японии давно известно о продукте, который идеально «чистит» сосуды, — это ферментированные соевые бобы. В них содержится фермент наттокеназа, который снижает артериальное давление, устраняет тромбы и препятствует утолщению стенок сосудов.

Специалист настоятельно рекомендовал добавить в рацион азиатское блюдо, ведь, помимо благоприятного воздействия на сердечно-сосудистую систему, бобы являются богатым источником легкоусваиваемого белка. В сырой или вареной фасоли его нет.

Ранее известный диетолог со ссылкой на исследования финских коллег рассказал, какие продукты гораздо вреднее маргарина и масла. Читайте наш материал, чтобы знать, что исключать из рациона в первую очередь.