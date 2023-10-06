ГлавнаяРецептыНастоящие крымские чебуреки с мясом по старинному рецепту Настоящие крымские чебуреки с мясом по старинному рецепту На чтение: 2 минуты Чебуреки обожают, пожалуй, все, но не все умеют готовить их так, как это делают в Крыму. У нас есть рецепт крымских чебуреков, точно понравившихся каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Крымские чебуреки – традиционное блюдо, которое так любят в Украине. Нежное тонкое тесто, обжаренное в масле, сочная начинка – объедение! Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Чтобы готовить такие чебуреки на дому, обязательно воспользуйтесь рецептом Лизы Глинской. Она поделилась проверенной рецептурой и рассказала все нюансы тесту. Рецепт чебуреков с говядиной Время: 90 минут Порции: 10 – 12 штук Ингредиенты для теста: – 500 граммов муки; – 10 граммов соли; – 250 миллилитров кипятка; – 30 миллилитров масла; – 20 миллилитров водки (можно не добавлять). Ингредиенты для начинки: – 300 граммов говядины; – 300 граммов лука; – 50 миллилитров холодной воды – 70 граммов свежего сала – соль и перец по вкусу – зелень по желанию. Приготовление: Растворите соль в кипятке. В чистую миску высыпьте муку и сделайте ямку в центре. Добавьте масло, водку и влейте кипяток. Перемешайте ингредиенты сначала вилкой, чтобы не обжечь руки), а затем замесите тесто руками. Долго вымешивать не нужно. Сначала тесто с виду не очень однородное – это нормально. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Разомните тесто руками, снова оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Из этого теста можно готовить чебуреки, вареники, хинкали. Его можно уложить в холодильник и использовать по желанию в течение 3 суток. Готовим начинку из говяжьего фарша: нарежьте мясо порционными кусочками. Лук почистите от шелухи и нарежьте грубыми кусками. Перекрутите мясо, лук, сало на мясорубке. Влейте немного воды, сдобрите специями и перемешайте. Начинка готова. Возьмите небольшой кусочек теста (в размере с грецкий орех), где-то 60 – 70 граммов, и, хорошо подпыливая мукой, раскатайте максимально круглый пласт. Положите в центр начинку, защелкните края пальцами, затем – вилкой или специальным ножом. Жарьте сформованные чебуреки в большом количестве разогретого масла с обеих сторон. Переложите готовые чебуреки на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить хрустя картофель по-крестьянски. Поделитесь с друзьями