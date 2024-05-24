Налистники с мясом: рецепт универсальной и сытной закуски

Мясо для начинки налистников можно брать любое, не только свинину.

Налистники с мясом – блюдо, которое можно готовить как для повседневного меню, так и на праздничный стол. Оно сытное и вкусное, поэтому не только отлично утоляет голод, но и подходит в качестве закуски. Рекомендуем приготовить его по рецепту из кулинарного блога «Салаты и закуски».

Налистники с мясом

Ингредиенты:

Для блинчиков:

мука пшеничная – 200 гр;

сахар – 2 ст. л;

соль – 0,5 ч. л;

растительное масло – 2 ст. л;

сыворотка – 500 мл.

Для начинки:

свинина – 500 гр;

лук – 1 шт;

масло – 2 ст. л;

соль – 0,5 ч. л;

лавровый лист – 1 шт;

бульон – 50 мл.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать муку, сахар, соль, растительное масло, половину сыворотки и все хорошо взбить венчиком до однородной массы без комочков. Затем влить вторую половину сыворотки и еще раз перемешать. Оставить тесто отдохнуть 15 минут.

Сковороду разогреть, смазать несколькими каплями растительного масла и половником вылить первую порцию теста на сковороду. Жарить блины по 2 минуты с обеих сторон, до румяности. Таким образом пожарить все блины.

Свинину нарезать большими кусками, уложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Когда вода закипит, убавить огонь и ложкой снять пену с поверхности, добавить лавровый лист. Варить мясо до готовности. Это займет примерно 1 час 20 минут.

Лук почистить, нарезать кубиками, обжарить на разогретой сковороде в растительном масле.

Отварное мясо вынуть из кастрюли, немного охладить, пропустить его через мясорубку, добавить обжаренный лук, соль и хорошо перемешать. Если начинка получилась рассыпчатой, добавить в нее 2-3 столовые ложки бульона, в котором варилось мясо.

На каждый блинчик выложить примерно полторы столовых ложки начинки и завернуть конвертиком.

Подавать налистники лучше теплыми, со сметаной.

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