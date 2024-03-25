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Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

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Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

Одним из самых удивительных тортов считается Медовик. Дело в том, что этот торт остается актуальным на протяжении большого количества времени. Создали Медовик примерно в XIX веке для императрицы. Парадокс заключается в том, что женщина не любила мед. Про эту тонкость не успели сказать царскому кондитеру. В желании удивить императрицу и родился торт.

Судя по тому, каким успешным стал Медовик, торт понравился императрице. С тех пор он регулярно появлялся на праздничном столе императорской семьи. Приготовим сами быстрый Медовик.

Ингредиенты теста для Медовика:

  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ч.л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • соль — ½ ч.л.;
  • мука — 200 г.

Ингредиенты для крема:

  • сметана 29% — 500 г;
  • вареное сгущенное молоко.

Приготовление Медовика:

В сотейник выливаем мед, разогреваем. Высыпаем к меду соду и ожидаем реакции продуктов, варим до появления янтарного цвета. Выкладываем к меду сливочное масло, растапливаем и снимаем с огня.

Разбиваем в отдельную тару яйца, высыпаем сахар и соль, взбиваем миксером до пышности. В смесь постепенно вливаем медовую массу, продолжаем взбивать миксером.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем миксером густое однородное тесто. Оставляем тесто в холодильнике до остывания.

Смазываем сковороду тонким слоем растительного масла. Делим тесто на три равные части, выливаем на сковороду по одной, накрываем крышкой.

Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

Когда верхушка теста станет матовой, можно перевернуть его и обжаривать 30-40 секунд также под крышкой. Аналогично жарим остальные 2 коржа.

Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

Для крема смешиваем в сметане сгущенное молоко по вкусу; чем больше сгущенки добавляем, тем слаще будет крем.

В кондитерское кольцо кладем корж, смазываем его кремом. На кремовый слой кладем второй корж, тоже смазываем кремом.

Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

Таким образом собираем весь Медовик.

Оставляем торт под пленкой на ночь в холодильнике. На утро снимаем кольцо и смазываем бока торта кремом.

Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

В качестве украшения и посыпки можно измельчить медовое печенье.

Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

Также для Медовика отлично подходит клюква как декор.

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