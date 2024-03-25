Уже 30 лет пеку по этому рецепту. Знаменитый торт «Медовик» за 20 минут

Одним из самых удивительных тортов считается Медовик. Дело в том, что этот торт остается актуальным на протяжении большого количества времени. Создали Медовик примерно в XIX веке для императрицы. Парадокс заключается в том, что женщина не любила мед. Про эту тонкость не успели сказать царскому кондитеру. В желании удивить императрицу и родился торт.

Судя по тому, каким успешным стал Медовик, торт понравился императрице. С тех пор он регулярно появлялся на праздничном столе императорской семьи. Приготовим сами быстрый Медовик.

Ингредиенты теста для Медовика:

мед — 100 г;

сода — 1 ч.л.;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 120 г;

соль — ½ ч.л.;

мука — 200 г.

Ингредиенты для крема:

сметана 29% — 500 г;

вареное сгущенное молоко.

Приготовление Медовика:

В сотейник выливаем мед, разогреваем. Высыпаем к меду соду и ожидаем реакции продуктов, варим до появления янтарного цвета. Выкладываем к меду сливочное масло, растапливаем и снимаем с огня.

Разбиваем в отдельную тару яйца, высыпаем сахар и соль, взбиваем миксером до пышности. В смесь постепенно вливаем медовую массу, продолжаем взбивать миксером.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем миксером густое однородное тесто. Оставляем тесто в холодильнике до остывания.

Смазываем сковороду тонким слоем растительного масла. Делим тесто на три равные части, выливаем на сковороду по одной, накрываем крышкой.

Когда верхушка теста станет матовой, можно перевернуть его и обжаривать 30-40 секунд также под крышкой. Аналогично жарим остальные 2 коржа.

Для крема смешиваем в сметане сгущенное молоко по вкусу; чем больше сгущенки добавляем, тем слаще будет крем.

В кондитерское кольцо кладем корж, смазываем его кремом. На кремовый слой кладем второй корж, тоже смазываем кремом.

Таким образом собираем весь Медовик.

Оставляем торт под пленкой на ночь в холодильнике. На утро снимаем кольцо и смазываем бока торта кремом.

В качестве украшения и посыпки можно измельчить медовое печенье.

Также для Медовика отлично подходит клюква как декор.