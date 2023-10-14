Намного вкуснее Шарлотки. Вертута с яблоками: простой рецепт за 30 минут

Для многих вертуты являются неизвестным блюдом, пришедшим из Молдавской кухни. Однако, оказывается, это вполне обычные улитки из теста. Оно представляет собой рулет из пресного теста. Нередко их делают с начинкой, чтобы выпечка была сытнее.

Некоторые также путают вертуты с штруделем. Стоит заметить, что выпечка имеет некоторые нюансы приготовления, отличные от штруделя.

В качестве начинок для вертуты используют как сыры и творог, так и ягоды, фрукты и овощи.

Расскажем, как сделать вертуты с яблоками.

Ингредиенты теста:

вода — 135 мл;

растительное масло — 125 мл;

соль — ½ ч. л.;

мука — 430 г;

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 2,500 кг;

сахар — 4 ст. л.

Приготовление:

Смешиваем в миске воду и растительное масло, высыпаем соль. В смесь просеиваем 380 грамм муки частями, замешиваем мягкое и эластичное тесто руками.

Посыпаем стол мукой, продолжаем вымешивать податливое и не липкое тесто. Убираем тесто в целлофановый пакет.

В это время очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек. Нарезаем яблоки тонкими пластинами, можно делать это при помощи терки.

Тесто раскатываем скалкой в тонкий большой пласт толщиной около миллиметра. На пласт выкладываем пластины яблок, посыпаем сахаром.

Сворачиваем яблочную начинку внутрь рулета, запечатываем края.

Слегка скручиваем тесто рулета, сворачиваем его в улитку, рукой слегка прижимаем вертуту, чтобы она стала более плоской.

Выкладываем вертуту на сковороду, обжариваем на минимальном огне 10 минут под крышкой с одной стороны.

Затем переворачиваем на вторую сторону и аналогично готовим 10 минут.

Получается отменная румяная вертута из яблок. Это хорошая альтернатива обычным яблочным пирогам.