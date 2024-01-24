Редакция «Со Вкусом» уверяет: это печенье не успеет остыть, как станет любимым лакомством ваших домашних. Бюджетно и вкусно, красиво и ароматно — неполный перечень того, что можно сказать про кокосовое печенье а-ля «Баунти». И если вам не хватает времени и, что важно, настроения на сложные или многокомпонентные сладости, этот рецепт станет для вас идеальным кулинарным решением для встречи гостей и находкой для теплых семейных посиделок.

Это та самая домашняя выпечка к чаю или кофе, которую можно приготовить за полчаса из того, что всегда есть под рукой. Приготовив данное кокосовое печенье однажды, вы и ваша семья будете желать его, как говорится, в любую погоду. С магазинными вкусностями его даже бессмысленно сравнивать. Очень удачный рецепт для любой хозяйки, даже начинающей.

Кокосовое печенье а-ля «Баунти»: моменты приготовления

Если у вас есть возможность и вдохновение, можете разнообразить кокосовое печенье начинкой из орехов, мака или изюма. Также к месту будут и различные цукаты с предварительно распаренными сухофруктами. Если хотите немного сэкономить, рекомендуем брать масло более низкой жирности. На конечный вкус такая хитрость никак не повлияет. Вместо сахара можете запросто добавить мёд или стевию. Приятных приготовлений!

Ингредиенты

Пшеничная мука200 г Сливочное масло80 г Сахарная пудра50 г Разрыхлитель1 ч. л. Ванильный сахар10 г Соль1 щеп. Молоко100 мл Кокосовая стружка100 г Черный шоколад90 г

Приготовление

В глубокой миске соедините размягченное сливочное масло и сахарную пудру. Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте кокосовую стружку и молоко. Просейте муку с разрыхлителем. Замешайте эластичное тесто, чтобы не липло к рукам. Выложите его на рабочую поверхность. Для удобства разделите заготовку на три равные части. Каждую порцию теста раскатайте в колбаску толщиной 2 см. Посыпьте ее сахаром и нарежьте на равные кусочки (около 3 см). Выложите получившееся печенье в форму с пергаментом. Выпекайте его в разогретой до 170 градусов духовке в течение 20 минут до легкого румянца. Тем временем шоколад растопите на водяной бане удобным для вас способом. Остывшее кокосовое печенье окуните половинкой в шоколад, а в конце посыпьте кокосовой стружкой. Готово!

Такое печенье не только очень вкусное, но и долго не черствеет. Для этого положите его в герметичный контейнер или просто в одноразовый пакетик. Далее просто храните выпечку при комнатной температуре. Ранее мы писали рецепт торта «Эскимо», вкус которого возвращает в детство.