Описание приготовления:
Приготовить традиционный пасхальный кулич по этому рецепту несложно, а результат превзойдёт ваши ожидания. Выпечка получается ароматная, воздушная и вкусная! Из указанного количества ингредиентов получается примерно два больших и один средний кулич, по желанию количество ингредиентов можете уменьшить или увеличить пропорционально. Если вы до сих пор думаете, что пасхальный кулич — это верх кулинарного искусства, то обратите внимание на этот вариант сдобной выпечки. Самое главное — следуйте всем указаниям подробного рецепта!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука / Дрожжи / Сухие дрожжи Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 600-700 Грамм
- Молоко 250 Миллилитров
- Масло сливочное 150 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Дрожжи сухие 12 Грамм
- Ванильный сахар 15 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Цукаты 100 Грамм (или изюм, вяленые ягоды и т.д.)
Количество порций 3
Калорийность
323 ккал
Калорийность
7 г
Белки
10 г
Жиры
50 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Традиционный пасхальный кулич»
Подготовьте все ингредиенты.
Добавьте дрожжи в тёплое молоко и перемешайте.
Затем добавьте яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло.
Всё хорошо перемешайте и добавьте 1/2 часть муки.
Перемешайте всё до однородного состояния и добавьте цукаты или любую другую начинку по вкусу.
Перемешайте и частями добавьте оставшуюся муку. Муки может уйти чуть больше, чем указано в рецепте, но старайтесь тесто не забивать мукой. Готовое тесто должно быть мягкое и чуть липнуть к рукам.
Соберите готовое тесто в шар, смажьте растительным маслом, накройте полотенцем или пищевой плёнкой и уберите в тёплое место для подъёма на 2 часа.
Тесто должно увеличиться примерно в 1,5 раза.
Подошедшее тесто необходимо обмять руками. Затем разделите его на части и переложите в формочки, заполняя их примерно наполовину. Накройте формочки чистым полотенцем и дайте постоять в тёплом месте ещё час.
Выпекать куличи необходимо в хорошо разогретой до 180 градусов духовке, примерно 30-40 минут. Время зависит от размера формочек и особенностей каждой духовки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, на выходе она должна быть сухая.
Покройте готовые куличи любой любимой глазурью. У меня взбитые белки с сахаром. На только что нанесённую глазурь посыпьте кондитерские посыпки.
Традиционный пасхальный кулич готов. Приятного аппетита и со светлым праздником Пасхи!
Совет от повара:
Оставшиеся после праздника куличи можно нарезать на кусочки, подсушить в духовке и получить просто великолепные сухарики, которые еще долго будут вас радовать!