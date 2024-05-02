Описание приготовления:

Приготовить традиционный пасхальный кулич по этому рецепту несложно, а результат превзойдёт ваши ожидания. Выпечка получается ароматная, воздушная и вкусная! Из указанного количества ингредиентов получается примерно два больших и один средний кулич, по желанию количество ингредиентов можете уменьшить или увеличить пропорционально. Если вы до сих пор думаете, что пасхальный кулич — это верх кулинарного искусства, то обратите внимание на этот вариант сдобной выпечки. Самое главное — следуйте всем указаниям подробного рецепта!

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука / Дрожжи / Сухие дрожжи Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 600-700 Грамм

Молоко 250 Миллилитров

Масло сливочное 150 Грамм

Сахар 200 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Дрожжи сухие 12 Грамм

Ванильный сахар 15 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Цукаты 100 Грамм (или изюм, вяленые ягоды и т.д.)

Количество порций 3

Калорийность

323 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Традиционный пасхальный кулич»

Подготовьте все ингредиенты.

Добавьте дрожжи в тёплое молоко и перемешайте.

Затем добавьте яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло.

Всё хорошо перемешайте и добавьте 1/2 часть муки.

Перемешайте всё до однородного состояния и добавьте цукаты или любую другую начинку по вкусу.

Перемешайте и частями добавьте оставшуюся муку. Муки может уйти чуть больше, чем указано в рецепте, но старайтесь тесто не забивать мукой. Готовое тесто должно быть мягкое и чуть липнуть к рукам.

Соберите готовое тесто в шар, смажьте растительным маслом, накройте полотенцем или пищевой плёнкой и уберите в тёплое место для подъёма на 2 часа.

Тесто должно увеличиться примерно в 1,5 раза.

Подошедшее тесто необходимо обмять руками. Затем разделите его на части и переложите в формочки, заполняя их примерно наполовину. Накройте формочки чистым полотенцем и дайте постоять в тёплом месте ещё час.

Выпекать куличи необходимо в хорошо разогретой до 180 градусов духовке, примерно 30-40 минут. Время зависит от размера формочек и особенностей каждой духовки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, на выходе она должна быть сухая.

Покройте готовые куличи любой любимой глазурью. У меня взбитые белки с сахаром. На только что нанесённую глазурь посыпьте кондитерские посыпки.

Традиционный пасхальный кулич готов. Приятного аппетита и со светлым праздником Пасхи!

Совет от повара:

Оставшиеся после праздника куличи можно нарезать на кусочки, подсушить в духовке и получить просто великолепные сухарики, которые еще долго будут вас радовать!