Научили в Китайском ресторане. Вкусная закуска из 2-х ингредиентов: рецепт за 5 минут

В народной медицине свеклу используют для лечения затяжного насморка и других недугов, однако официальная медицина не использует продукт в лечебных целях. Как правило, эффект, который даёт свекла, связан с наличием в ней марганцовки.

Мы же, любители кулинарии, привыкли воспринимать свеклу, как продукт питания. Свекла темно-бурого цвета более вкусная и в процессе готовки удобней. Молодую свеклу с ее нежным вкусом лучше есть в сыром виде, так организм получает больше витаминов.

Мы сегодня готовим простую закуску из свеклы, попробуйте использовать этот рецепт, если на вашем столе давно не было этого продукта.

Ингредиенты для закуски:

свекла — 5 шт.;

лук — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соевый соус — ст. л.;

растительное масло — 30-40 г;

сахар — ч. л.;

соль — ч. л.;

перец.

Приготовление закуски:

Отварную свеклу натираем на корейской терке. Добавляем одну столовую ложку соевого соуса. Пропускаем чеснок через пресс и отправляем к свекле. Всыпаем соль, сахар, перец по вкусу.

На сковороду наливаем 40 мл растительного масла. Выкладываем нарезанный полукольцами лук.

Жарим до золотистого цвета. После готовности соединяем со свеклой.

Тщательно перемешиваем.

Выкладываем закуску на красивое блюдце и подаем к столу.