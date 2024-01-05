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Научили в Китайском ресторане. Вкусная закуска из 2-х ингредиентов: рецепт за 5 минут

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Научили в Китайском ресторане. Вкусная закуска из 2-х ингредиентов: рецепт за 5 минут

В народной медицине свеклу используют для лечения затяжного насморка и других недугов, однако официальная медицина не использует продукт в лечебных целях. Как правило, эффект, который даёт свекла, связан с наличием в ней марганцовки.

Мы же, любители кулинарии, привыкли воспринимать свеклу, как продукт питания. Свекла темно-бурого цвета более вкусная и в процессе готовки удобней. Молодую свеклу с ее нежным вкусом лучше есть в сыром виде, так организм получает больше витаминов.

Мы сегодня готовим простую закуску из свеклы, попробуйте использовать этот рецепт, если на вашем столе давно не было этого продукта.

Ингредиенты для закуски:

  • свекла — 5 шт.;
  • лук — шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соевый соус — ст. л.;
  • растительное масло — 30-40 г;
  • сахар — ч. л.;
  • соль — ч. л.;
  • перец.

Приготовление закуски:

Отварную свеклу натираем на корейской терке. Добавляем одну столовую ложку соевого соуса. Пропускаем чеснок через пресс и отправляем к свекле. Всыпаем соль, сахар, перец по вкусу.

На сковороду наливаем 40 мл растительного масла. Выкладываем нарезанный полукольцами лук.

Жарим до золотистого цвета. После готовности соединяем со свеклой.

Научили в Китайском ресторане. Вкусная закуска из 2-х ингредиентов: рецепт за 5 минут

Тщательно перемешиваем.

Научили в Китайском ресторане. Вкусная закуска из 2-х ингредиентов: рецепт за 5 минут

Выкладываем закуску на красивое блюдце и подаем к столу.

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