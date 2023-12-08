Не беляши, а золото: большие и сочные. Научила всех подруг так готовить

Для современных детей и подростков беляши являются загадочным блюдом, даже экзотическим. Дело в том, что на улице теперь трудно встретить ларьки, где бы готовили беляши и чебуреки. В 1990 годы такие ларьки были популярными, так как являлись единственным известным видом уличной еды.

Сейчас беляши заменили разные кафе быстрого приготовления. Стоит признать, что такие заведения более безопасные и уютные. Но, история уличной еды в СНГ начиналась именно с татарских беляшей.

Не рекомендуется в XXI веке покупать беляши на вокзалах и рынках. Лучше приготовить самостоятельно сочные беляши.

Ингредиенты теста для беляшей:

Молоко — 150 мл;

Вода — 100 мл;

Соль — ч.л.;

Сахар по — ч.л.;

Дрожжи свежие — 11 г;

Масло растительное — 30 мл;

Мука — 480 г.

Ингредиенты для начинки:

Мясной фарш — 300 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Зира — ½ ч.л.;

Кориандр — ½ ч.л.;

Приправа к мясу- 1 ч.л.

Приготовление беляшей:

В теплое молоко вливаем теплую воду, высыпаем соль, сахарный песок и дрожжи, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в молоко муку, замешиваем руками тесто.

Вливаем к тесту растительное масло, формируем колобок. Запечатываем тесто пищевой пленкой и оставляем на час в тепле.

Измельчаем в мясорубке лук, смешиваем его с фаршем. Высыпаем в фарш также зиру и кориандр с солью и приправой к мясу, тщательно перемешиваем.

Обминаем тесто и делим на 14 частей, формируем колобки. Оставляем колобки под целлофаном для расстойки. Руками раскатываем колобки в толстые лепешки, куда выкладываем начинку.

Запечатываем начинку внутри теста словно в мешочке. Кладем беляши швом вниз, требуется слегка сплющить рукой круглый пирожок.

Оставляем беляши под полотенцем на 5 минут, а затем снова стоит сплющить беляши пальцами.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем беляши и обжариваем по 7-8 минут с обеих сторон.

Когда обжариваем — переворачиваем беляши периодически с одной стороны на другую.

Получаются золотистые большие сочные беляши.

Они смогут заменить для вас обычные мясные пирожки.