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Не беляши, а золото: большие и сочные. Научила всех подруг так готовить

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Не беляши, а золото: большие и сочные. Научила всех подруг так готовить

Для современных детей и подростков беляши являются загадочным блюдом, даже экзотическим. Дело в том, что на улице теперь трудно встретить ларьки, где бы готовили беляши и чебуреки. В 1990 годы такие ларьки были популярными, так как являлись единственным известным видом уличной еды.

Сейчас беляши заменили разные кафе быстрого приготовления. Стоит признать, что такие заведения более безопасные и уютные. Но, история уличной еды в СНГ начиналась именно с татарских беляшей.

Не рекомендуется в XXI веке покупать беляши на вокзалах и рынках. Лучше приготовить самостоятельно сочные беляши.

Ингредиенты теста для беляшей:

  • Молоко — 150 мл;
  • Вода — 100 мл;
  • Соль — ч.л.;
  • Сахар по — ч.л.;
  • Дрожжи свежие — 11 г;
  • Масло растительное — 30 мл;
  • Мука — 480 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Мясной фарш — 300 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Зира — ½ ч.л.;
  • Кориандр — ½ ч.л.;
  • Приправа к мясу- 1 ч.л.

Приготовление беляшей:

В теплое молоко вливаем теплую воду, высыпаем соль, сахарный песок и дрожжи, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в молоко муку, замешиваем руками тесто.

Вливаем к тесту растительное масло, формируем колобок. Запечатываем тесто пищевой пленкой и оставляем на час в тепле.

Измельчаем в мясорубке лук, смешиваем его с фаршем. Высыпаем в фарш также зиру и кориандр с солью и приправой к мясу, тщательно перемешиваем.

Обминаем тесто и делим на 14 частей, формируем колобки. Оставляем колобки под целлофаном для расстойки. Руками раскатываем колобки в толстые лепешки, куда выкладываем начинку.

Не беляши, а золото: большие и сочные. Научила всех подруг так готовить

Запечатываем начинку внутри теста словно в мешочке. Кладем беляши швом вниз, требуется слегка сплющить рукой круглый пирожок.

Не беляши, а золото: большие и сочные. Научила всех подруг так готовить

Оставляем беляши под полотенцем на 5 минут, а затем снова стоит сплющить беляши пальцами.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем беляши и обжариваем по 7-8 минут с обеих сторон.

Не беляши, а золото: большие и сочные. Научила всех подруг так готовить

Когда обжариваем — переворачиваем беляши периодически с одной стороны на другую.

Получаются золотистые большие сочные беляши.

Не беляши, а золото: большие и сочные. Научила всех подруг так готовить

Они смогут заменить для вас обычные мясные пирожки.

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