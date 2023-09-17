Не берите даже по акции: Росконтроль назвал худшие бренды кофе

Росконтроль назвал бренды кофе, который не стоит покупать даже по большой скидке. По итогам исследования некоторые образцы напитка были признаны фальсификатом. Об этом сообщает PRIMPRESS.

По мнению экспертов, сублимированный или растворимый кофе не уступает зерновому или молотому. Кофеин в этих продуктах содержится в одинаковом количестве. Значение имеет качество зерен, которые были использованы для приготовления продукта.

В ходе анализа специалисты установили, что лучшими образцами растворимого кофе на российских прилавках являются отечественные «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ», а также ряд иностранных брендов — Jardin, Tchibo Exclusive, Jacobs, Nescafe Classic, Bushido Original, Auchan, Milagro Gold, Today и Ambassador Platinum.

Это настоящий кофе, изготовленный из высококачественного сырья, с характерным вкусом и ароматом.

Также в некоторых образцах выявили признаки фальсификации — в «черный список» Росконтроля попали MacCoffee Favorite и Gold, Italica, «Жокей» и «Фаворит». Эти производители экономят на сырье и добавляют в пачку не кофе, а смесь из злаковых культур или цикорий. Также они уступают лучшим брендам по вкусоароматике.