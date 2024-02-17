Ностальгические чувства по жареным пирожкам у моего мужа просыпаются раз в месяц. Подозреваю, что это как-то связано с родительскими собраниями, которые проводят у нас в актовом зале школы, рядом со столовой. И пока он заканчивает собирать жалобы на наших разбойников, я уже готовлю пирожки с острой заправкой. Надо же как-то поднять супругу настроение!

Обычно я готовлю такую выпечку из универсального дрожжевого теста. Она подходит не только для пирожков, но и для пирогов. Начинка для закуски тоже может быть разной. Осталось картофельное пюре после ужина? Прекрасно! Тушеная капуста — еще лучше!

Как приготовить пирожки с острой заправкой

Но секрет популярности этой выпечки в моём доме кроется далеко не в начинке. Муж обожает жареные пирожки за их остроту и пикантный аромат, которые обеспечивает многокомпонентная заправка. Ее рецептом я тоже сейчас поделюсь.

Ингредиенты

Пшеничная мука0,5 кг Вода300 мл Сахар1 ч. л. Соль0,25 ч. л. Дрожжи5 г Подсолнечное масло3 ст. л. Морковь0,5 шт. Чеснок3 зуб. Рассол огуречный50 мл

Приготовление

Первым делом приготовим тесто для пирожков. Для этого растворите в теплой воде быстродействующие дрожжи, сахар, 4 ст. л. муки. Перемешайте опару и оставьте в теплом месте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.Спустя 15 минут смешайте муку с солью. Сухую смесь пересыпьте в миску с опарой. Туда же перелейте растительное масло. Замесите мягкое тесто.Переложите его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и вымешивайте еще 10 минут. Готовое тесто скатайте в шарик, переложите в миску, смазанную маслом, закройте пленкой и отправьте в теплое место на 1,5 часа. Когда оно хорошо увеличится, поделите тесто на 16 частей. Каждый кусочек теста растяните в лепешку руками или с помощью скалки. На середину каждой лепешки выложите начинку и защипните края. В качестве начинки можете использовать всё, что вам угодно. Я брала тушеную капусту. Пирожки выложите на стол, накройте пленкой и дайте им постоять 10 минут. За это время приготовьте заправку. Морковь и чеснок натрите на мелкой терке, разбавьте их рассолом. Попробуйте смесь на вкус.Подошедшие пирожки обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до готовности. Далее переложите их в кастрюлю и залейте заправкой. Дайте выпечке постоять под крышкой 10 минут.

Остренькие пирожки с капустой (или той начинкой, которую вы предпочитаете больше) готовы! Я обычно подаю их вместо хлеба к борщу или какому-то супу. Это отменный сытный перекус для всей семьи. Такая выпечка остается мягкой и воздушной несколько дней. Но, понятное дело, съедается она быстрее.