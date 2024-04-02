Двухцветный пирог — это потрясающий выбор для семейного чаепития. Выглядит такая выпечка очень эффектно и нарядно. Потому устоять перед кусочком подобного десерта невозможно. Испеките постный пирог с вишней и орехами, чтобы побаловать родных столь вкусным сладким блюдом.

Даже во время соблюдения Великого поста можно лакомиться столь аппетитным десертом. Ведь приготовление двухцветного пирога не предполагает использования сливочного масла, молока или яиц. Печем вкуснотищу на минеральной воде.

Как испечь шикарный постный пирог с вишней

Предлагаем вам добавить в тесто для десерта ягоды в собственном соку, а также грецкие орехи. С ними готовое блюдо будет иметь и фантастический внешний вид. Ну а вкус его будет и вовсе не превзойденный.

Ингредиенты

Пшеничная мука500 г Сахар180 г Подсолнечное масло200 мл Разрыхлитель15 г Вода550 мл Ванильный сахар10 г Какао-порошок30 г Соль1 щеп. Грецкие орехи150 г Вишня0,5 стак.

Приготовление

Просеиваем пшеничную муку в глубокую емкость. Всыпаем к ней сахар, соль, ванилин и разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты, используя ложку или ручной венчик. Вливаем к сухой смеси 500 мл минеральной воды и подсолнечное масло. Активно всё перемешиваем с помощью венчика до получения однородной массы.Разделяем полученное тесто на 2 равные части. К одной половине всыпаем какао-порошок. Вливаем еще 50 мл минеральной воды. Тщательно всё перемешиваем. Мелко измельчаем грецкие орехи. Их добавляем в шоколадное тесто, а большую часть вишни без косточек — в светлую массу. Перемешиваем 2 вида теста до однородной массы (по отдельности).Застилаем форму для выпекания пергаментом. Выливаем в нее шоколадное тесто. Сверху выкладываем белую массу. Равномерное ее распределяем. Помещаем сверху оставшиеся вишни.Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов. Отправляем в него форму с будущим пирогом на 40–50 минут. Ароматная выпечка готова!

При желании посыпьте пирог сахарной пудрой, а затем нарежьте его на квадратные кусочки. Если вы будете готовить такое сладкое блюдо в форме 20 на 30 см, у вас получится в меру высокая и очень красивая выпечка. К слову, ранее наша редакция делилась простейшим рецептом яблочного десерта, которым также можно лакомиться в пост.