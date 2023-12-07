Не хуже, чем в ларьке: как приготовить вкусную и полезную шаурму дома

В любую погоду большим спросом пользуются торговые точки, где готовят шаурму.

Однако не всегда их хозяева соблюдают санитарные нормы, из-за чего купленной едой довольно легко отравиться.

Если вы любите подобный фастфуд, но не желаете попасть в инфекционное отделение после съеденной шаурмы из ларька, есть только одно решение — научиться готовить ее дома. Тем более что это не так трудно, как кажется.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 07.12.2023 11:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.

Начнем с основных ингредиентов шаурмы. Это — мясо, овощи, соус и лаваш либо пита, в которые заворачивают начинку блюда. Мясо можно взять любое: сгодится и курица, и баранина, и индейка, и телятина.

Есть вариант, когда шаурма готовится не с мясом, а с грибами. Во время Поста себе в любимой еде можно не отказывать, а просто заменить мясо в шаурме фасолью.

Из овощей в шаурму обычно кладут лук, свежую капусту, помидоры, листья салата. Впрочем, обойтись без такой добавки тоже можно, если вы хотите насладиться только вкусом мяса, завернутого в лаваш или лепешку и политого соусом.

Вкусна шаурма, где помимо мяса и овощей присутствует сыр. Какой взять? Любой — от мягкой моцареллы до твердого чеддера. Кусочки сыра можно класть в шаурму наряду с мячом и овощами, а можно приготовить и соус с сыром.

Какой ещё соус обычно используют в рецептах шаурмы? В его роли легко выступит как привычный майонез, так и сметана, смешанная с чесноком, и кетчуп, и горчица, и аджика.

Особенно вкусна шаурма с острыми соусами и большим количеством зелени — петрушки, кинзы, базилика, зеленого лука. Чтобы соус из зелени и чеснока получился однородным, все его составляющие надо пробить в блендере.

Что выбрать для заворачивания начинки — питу или лаваш? Это личное дело каждого, однако не забывайте, что «обертка» должна быть максимально свежей. В подсохший лаваш мясо с овощами не получится завернуть: он станет крошиться и ломаться.

Мягче и сочнее мясо для шаурмы сделать дома очень просто: курицу, телятину или баранину понадобится замариновать в лимонном соке, оливковом масле или белом вине с подходящими специями. А обжаривать кусочки будущего лакомства желательно на сковородке из чугуна, не добавляя масло.

Как правильно собрать шаурму, когда все ее компоненты готовы? Сперва питу или лаваш смазывают выбранным соусом, потом укладывают слой овощей, затем — мясо, все это вновь поливают соусом и аккуратно заворачивают.

Завернуть шаурму, особенно в тонкий лаваш — тоже в некотором роде вид искусства. Сначала надо свернуть ее короткий край, потом — боковые части и после этого уже формировать рулет из длинного куска лаваша.

После того, как шаурма готова, дополнительно ее можно обжарить на той же сковородке, где вы обжаривали мясо, чтобы лаваш приобрел аппетитную корочку и стал немного хрустящим.

Разумное решение для больших любителей шаурмы — приобрести специальный пресс-гриль, который и обжаривает рулеты, и закрепляет их форму. А «указкой» к тому, с какого края начинать употреблять домашнюю шаурму, станет тонкий слой соуса на одном из концов блюда.

Научившись готовить дома шаурму, вы сможете в любой день полакомиться ею и не бояться отравиться некачественной едой.

Тем более что вы вольны подбирать начинку и соусы для шаурмы сами, экспериментировать и миксовать ингредиенты. Даже шаурму с фруктами можно изготовить дома и подать на десерт гостям.