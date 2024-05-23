Рецепт: Творожная запеканка из лаваша — не сладкая

Ингредиенты:

творог — 1 пачка;

лаваш — 2 листа;

яйца куриные — 2 шт.;

соль — по вкусу;

приправа хмели-сунели — по вкусу;

чеснок гранулированный — по вкусу;

черный свежемолотый перец — по вкусу;

лук зеленый — 10 гр.;

сметана — 100 гр.

Способ приготовления: Такая не сладкая творожная запеканка делается из самых доступных продуктов и настолько просто, что ее может приготовить кто угодно, даже дети или неопытные хозяйки. Обычно я подобные запеканки делаю, когда лаваш уже несколько подсох и потерял эластичность, поэтому не годится для приготовления других блюд.

Для приготовления этой творожной запеканки с лавашем возьмем одну пачку творога (как правило это сто восемьдесят граммов) и два сырых куриных яйца.

К творогу добавим заранее натертый полутвердый сыр (у меня был сыр сорта «Российский») и мелко нарезанный зеленый лук.

Еще нам понадобятся специи: соль, хмели-сунели, гранулированный чеснок и черный свежемолотый перец. Возьмем их в произвольном количестве.

Лаваш мелко рвём и добавляем его в смешанную творожную массу.

Разъемную форму для выпечки застилаем бумагой для запекания и выгладываем в нее лаваш, смешанный с творогом, яйцами, сыром и зеленым луком.

Сверху для приятной корочки смазываем нашу будущую творожную запеканку смазываем сметаной и отправляем ее в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на сорок минут.

Готовая запеканка получается очень румяной и плотной.

Её вкусно есть как горячей, так и холодной. ЕЕ очень хорошо подавать на завтрак — она прекрасно идет с горячим ароматным кофе.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.