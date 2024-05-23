Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша — не сладкая

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Творожная запеканка из лаваша — не сладкая

Ингредиенты:
творог — 1 пачка;
лаваш — 2 листа;
яйца куриные — 2 шт.;
соль — по вкусу;
приправа хмели-сунели — по вкусу;
чеснок гранулированный — по вкусу;
черный свежемолотый перец — по вкусу;
лук зеленый — 10 гр.;
сметана — 100 гр.
Способ приготовления: Такая не сладкая творожная запеканка делается из самых доступных продуктов и настолько просто, что ее может приготовить кто угодно, даже дети или неопытные хозяйки. Обычно я подобные запеканки делаю, когда лаваш уже несколько подсох и потерял эластичность, поэтому не годится для приготовления других блюд.

Для приготовления этой творожной запеканки с лавашем возьмем одну пачку творога (как правило это сто восемьдесят граммов) и два сырых куриных яйца.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

К творогу добавим заранее натертый полутвердый сыр (у меня был сыр сорта «Российский») и мелко нарезанный зеленый лук.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

Еще нам понадобятся специи: соль, хмели-сунели, гранулированный чеснок и черный свежемолотый перец. Возьмем их в произвольном количестве.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

Лаваш мелко рвём и добавляем его в смешанную творожную массу.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

Разъемную форму для выпечки застилаем бумагой для запекания и выгладываем в нее лаваш, смешанный с творогом, яйцами, сыром и зеленым луком.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

Сверху для приятной корочки смазываем нашу будущую творожную запеканку смазываем сметаной и отправляем ее в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на сорок минут.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

Готовая запеканка получается очень румяной и плотной.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

Её вкусно есть как горячей, так и холодной. ЕЕ очень хорошо подавать на завтрак — она прекрасно идет с горячим ароматным кофе.

Рецепт: Творожная запеканка из лаваша - не сладкая

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

Что будем искать? Например,Человек