В поисках вкусного для детей и удовлетворительного по остальным характеристикам для меня завтрака я чаще всего останавливаюсь на блюдах из творога. Банальными сырниками не ограничиваюсь. Когда время поджимает, выпекаю быстрые банановые булочки на сковороде. Их энергии школьникам хватает надолго. А вот творожно-морковная запеканка — скорее субботний вариант завтрака.

Чтобы сделать творожную запеканку сытнее, иногда добавляю в нее рис. Но по выходным, наверное, у вас также, детям хочется начинать день со сладкого. Уроки ведь позади! Перед кружком по плаванию они обогащаются энергией с помощью десертной запеканки из творога и моркови. Вкусно и полезно!

Как приготовить десерт из творога: творожно-морковная запеканка

Для приготовления такой запеканки вам понадобится упаковка нежирного творога, одна крупная морковка, яйцо, немного сахара и манки. Этих ингредиентов как раз хватает на две порции завтрака. А если украсить их взбитыми сливками, от торта не отличите!

Ингредиенты

Творог200 г Морковь120 г Яйцо1 шт. Сахар1,5 ст. л. Манка2 ст. л. Ванильный сахар5 г Сливочное масло1 ч. л. Взбитые сливки по вкусу

Приготовление

Очистите и промойте морковь, натрите ее на мелкой терке. Если есть время и возможность, перебейте ее в пюре. Подготовьте жаропрочную форму средних размеров или 2 поменьше. Разогрейте духовку 180 градусов. Замесите тесто. В глубокой миске взбейте сахар с яйцом до пышной пены. К ней добавьте манку, ванилин, творог и морковь. Хорошенько перемешайте ингредиенты. Дайте тесту 15 минут постоять. Формы для запекания перемажьте мягким сливочным маслом. Выложите туда тесто и разровняйте ложкой. Запекайте творожную запеканку в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

Конечно, такую выпечку можно готовить не только на завтрак. Особенно если вы любите поспать и не сильно хотите заморачиваться утром с духовкой. Морковно-творожную запеканку смело можно назвать здоровым десертом, поэтому подавайте его на перекус к чаю и какао!