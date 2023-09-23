Описание приготовления:
Пирог получается пропаренным и воздушным, не крошащимся, а наоборот — плотным и сочным. Вы можете заменить растительное масло топленым сливочным, добавляя его в тесто. В любом случае выпечка получится просто ошеломительно вкусной!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яблоки 2 Штуки
- Творог 100 Грамм (любой жирности)
- Яйцo 2 Штуки
- Мука пшеничная 130 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)
- Сахар 150 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Кефир 80 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
178 ккал
Калорийность
5 г
Белки
5 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожный пирог на сковороде с яблоками»
Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоко используйте крупное или два средних любого сорта.
Куриные яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна, всыпьте сахар, соль и взбейте в течение 4-5 минут в пышную пену на самой высокой скорости техники.
Выложите творог любой жирности, влейте растительное масло, влейте кефир и тщательно перемешайте.
Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Вмешайте их в массу, чтобы у вас получилось густоватое тесто.
30 грамм сахара высыпьте на дно сковороды и разровняйте. По желанию вы можете добавить нарезанное сливочное масло, если любите карамель со сливочным вкусом. Яблоки промойте в воде, разрежьте на четвертинки. Срежьте семенные блоки и нарежьте кубиками или ломтиками. Высыпьте яблочную нарезку на сковороду и разровняйте.
Аккуратно выложите на яблочный слой приготовленное тесто, чтобы оно покрыло его полностью.
Накройте сковороду крышкой и поместите ее на плиту, включая минимальный нагрев. Готовится пирог будет примерно 25-30 минут.
Когда по дому поплывет аромат яблочного пирога, аккуратно приподнимите крышку и проверьте тесто на готовность. Оно должно быть пропаренным и рыхлым. Выключите нагрев.
Удалите крышку, накройте сковороду тарелкой и с помощью полотенца переверните дном вверх. Пирог выпадет на тарелку. На дне сковороды могут остаться несколько кусочков яблок в карамели, выложите их на пирог.
Разрежьте творожный пирог с яблоками на порционные кусочки и подайте к столу горячим, пока тянется карамель.
Не забудьте заварить ароматный чай, кофе, латте и т.д.