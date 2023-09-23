Описание приготовления:

Пирог получается пропаренным и воздушным, не крошащимся, а наоборот — плотным и сочным. Вы можете заменить растительное масло топленым сливочным, добавляя его в тесто. В любом случае выпечка получится просто ошеломительно вкусной!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 2 Штуки

Творог 100 Грамм (любой жирности)

Яйцo 2 Штуки

Мука пшеничная 130 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)

Сахар 150 Грамм

Соль 2 Щепотки

Масло растительное 3 Ст. ложки

Кефир 80 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

178 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожный пирог на сковороде с яблоками»

Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоко используйте крупное или два средних любого сорта.

Куриные яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна, всыпьте сахар, соль и взбейте в течение 4-5 минут в пышную пену на самой высокой скорости техники.

Выложите творог любой жирности, влейте растительное масло, влейте кефир и тщательно перемешайте.

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Вмешайте их в массу, чтобы у вас получилось густоватое тесто.

30 грамм сахара высыпьте на дно сковороды и разровняйте. По желанию вы можете добавить нарезанное сливочное масло, если любите карамель со сливочным вкусом. Яблоки промойте в воде, разрежьте на четвертинки. Срежьте семенные блоки и нарежьте кубиками или ломтиками. Высыпьте яблочную нарезку на сковороду и разровняйте.

Аккуратно выложите на яблочный слой приготовленное тесто, чтобы оно покрыло его полностью.

Накройте сковороду крышкой и поместите ее на плиту, включая минимальный нагрев. Готовится пирог будет примерно 25-30 минут.

Когда по дому поплывет аромат яблочного пирога, аккуратно приподнимите крышку и проверьте тесто на готовность. Оно должно быть пропаренным и рыхлым. Выключите нагрев.

Удалите крышку, накройте сковороду тарелкой и с помощью полотенца переверните дном вверх. Пирог выпадет на тарелку. На дне сковороды могут остаться несколько кусочков яблок в карамели, выложите их на пирог.

Разрежьте творожный пирог с яблоками на порционные кусочки и подайте к столу горячим, пока тянется карамель.

Не забудьте заварить ароматный чай, кофе, латте и т.д.