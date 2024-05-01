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Не успевали намазывать. Еврейский бутерброд №1: выручает в любой ситуации

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Не успевали намазывать. Еврейский бутерброд №1: выручает в любой ситуации

Бутерброды — это простое и быстрое блюдо, которое может быть приготовлено из различных ингредиентов. Они могут быть солеными или сладкими, простыми или сложными. Бутерброды популярны во многих странах мира, в том числе и в Израиле, где проживает большое количество евреев.

Возможно, еврейский бутерброд имеет свои особенности, которые связаны с еврейскими традициями и культурой. Например, он может содержать кошерные ингредиенты или иметь определенную форму или размер.

Приготовим простой еврейский бутерброд дома.

Ингредиенты:

  • Багет — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сыр копченый — 200 г;
  • Тунец в масле — 180 г;
  • Черный перец — щепотка;
  • Майонез — 3 ст.л.

Приготовление еврейского бутерброда:

Нарезаем ломтиками багет и слегка подсушиваем на сухой сковороде. Натираем чесноком кусочки хлеба с каждой стороны.

Вареные яйца натираем на крупной терке, а сыр на мелкой. Смешиваем в миске сыр с яйцами. Шинкуем мелко зелень, сливаем масло с тунца.

Высыпаем зелень к сыру и яйцам, добавляем тунец и черный перец.

Не успевали намазывать. Еврейский бутерброд №1: выручает в любой ситуации

Заправляем начинку майонезом и тщательно перемешиваем.

Выкладываем на кусочки багета начинку.

Не успевали намазывать. Еврейский бутерброд №1: выручает в любой ситуации

Получаются быстрые бутерброды, которые можно подать на праздничный стол. 

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