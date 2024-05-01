Не успевали намазывать. Еврейский бутерброд №1: выручает в любой ситуации

Бутерброды — это простое и быстрое блюдо, которое может быть приготовлено из различных ингредиентов. Они могут быть солеными или сладкими, простыми или сложными. Бутерброды популярны во многих странах мира, в том числе и в Израиле, где проживает большое количество евреев.
Возможно, еврейский бутерброд имеет свои особенности, которые связаны с еврейскими традициями и культурой. Например, он может содержать кошерные ингредиенты или иметь определенную форму или размер.
Приготовим простой еврейский бутерброд дома.
Ингредиенты:
- Багет — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Яйца — 3 шт.;
- Сыр копченый — 200 г;
- Тунец в масле — 180 г;
- Черный перец — щепотка;
- Майонез — 3 ст.л.
Приготовление еврейского бутерброда:
Нарезаем ломтиками багет и слегка подсушиваем на сухой сковороде. Натираем чесноком кусочки хлеба с каждой стороны.
Вареные яйца натираем на крупной терке, а сыр на мелкой. Смешиваем в миске сыр с яйцами. Шинкуем мелко зелень, сливаем масло с тунца.
Высыпаем зелень к сыру и яйцам, добавляем тунец и черный перец.
Заправляем начинку майонезом и тщательно перемешиваем.
Выкладываем на кусочки багета начинку.
Получаются быстрые бутерброды, которые можно подать на праздничный стол.