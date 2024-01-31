Ленивые вареники: как приготовить вкусный украинский десерт

Ленивыми эти вареники называют потому что не нужно готовить начинку отдельно. Просто все смешивается и подается с сахарной пудрой, сливками, фруктами, или кремом.

Вареники обычно готовят с начинкой. И это занимает много времени, так как нужно приготовить эту начинку, завернуть ее в тесто и только потом варить в кипятке, или готовить на пару. Ленивые вареники готовятся быстрее обычных: не нужно тратить время на тесто и начинку, не нужно ничего лепить. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Ленивые вареники могут быть как сладкими, так и нет. Тогда их подают с жареным луком, грибами, или с грибным соусом. Сладкие ленивые вареники обычно готовят из творожного теста и их можно подавать даже с заварным кремом.

Для сладких ленивых вареников главное найти хороший сухой творог.

Ленивые вареники

Ингредиенты:

творог 9% – 400 г;

мука – 2–3 ст. л. + еще немного для раскатывания теста;

яйца – 2 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

молотая корица – 1 ч. л. (по желанию);

соль.

Творог для теста вареников протрите через мелкое сито в большую миску. Отдельно взбейте яйца с сахаром и корицей. Добавьте в творог и перемешайте.

Муку просейте с щепоткой соли в творожную массу. Тщательно вымесите тесто для вареников и оставьте на 15 минут под полотенцем.

Тесто разделите на несколько частей и каждую раскатайте в тонкие и длинные «колбаски».

В большой кастрюле доведите до кипения и немного посолите воду. Нарежьте «колбаски» кусочками длиной около 2 см. Сразу же бросайте их в кипящую воду.

Готовьте ленивые вареники на среднем огне без крышки 3–4 минуты после того, как они всплывут. Подавайте ленивые вареники с сметаной, растопленным сливочным маслом, просто с сахаром, или любимым джемом.

Если не любите корицу, можете добавить ванильный сахар, молотый кардамон или лимонную цедру.

Также вы можете приготовить вкусные вареники с гречкой и кислой капустой по закарпатскому рецепту.