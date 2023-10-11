Описание приготовления:
Липовый цвет лучше всего собирать вдали от дорог и предприятий. Перед настаиванием можно немного подсушить цветы, чтобы они полностью раскрыли свой аромат. Мед тоже возьмите липовый, что усилит аромат цвета. Но, как и любая настойка на растениях может вызывать аллергические реакции. Если мед по каким-то причинам нельзя, замените его на сахар.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Самогон
Состав / Ингредиенты:
- Самогон 500 Миллилитров
- Мед 1 Чайная ложка (жидкий)
- Липа 5 Грамм (цветы)
Количество порций 1
Калорийность
234 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Самогон на цветах липы»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на цветках липы. Цветы соберите в сухую погоду и немного подсушите, чтобы аромат сильнее раскрылся. Для этого достаточно подержать их ночь при комнатной температуре.
В сухую чистую банку выложите подготовленные цветки липы и добавьте мед.
Влейте в банку самогон и плотно закройте. После этого потрясите банку, чтобы мед полностью растворился.
Уберите банку в темное место на семь дней. Один раз в день встряхивайте содержимое.
Процедите готовую настойку через несколько слоев марли и перелейте в бутылку. Бутылку плотно закройте, уберите в прохладное место еще на три дня.
Приятного употребления!