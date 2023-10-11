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Самогон на цветах липы

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Самогон на цветах липы

Описание приготовления:

Липовый цвет лучше всего собирать вдали от дорог и предприятий. Перед настаиванием можно немного подсушить цветы, чтобы они полностью раскрыли свой аромат. Мед тоже возьмите липовый, что усилит аромат цвета. Но, как и любая настойка на растениях может вызывать аллергические реакции. Если мед по каким-то причинам нельзя, замените его на сахар.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Самогон

Состав / Ингредиенты:

  • Самогон 500 Миллилитров
  • Мед 1 Чайная ложка (жидкий)
  • Липа 5 Грамм (цветы)

Количество порций 1

Калорийность

234 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самогон на цветах липы»

Самогон на цветах липы

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на цветках липы. Цветы соберите в сухую погоду и немного подсушите, чтобы аромат сильнее раскрылся. Для этого достаточно подержать их ночь при комнатной температуре.

Самогон на цветах липы

В сухую чистую банку выложите подготовленные цветки липы и добавьте мед.

Самогон на цветах липы

Влейте в банку самогон и плотно закройте. После этого потрясите банку, чтобы мед полностью растворился.

Самогон на цветах липы

Уберите банку в темное место на семь дней. Один раз в день встряхивайте содержимое.

Самогон на цветах липы

Процедите готовую настойку через несколько слоев марли и перелейте в бутылку. Бутылку плотно закройте, уберите в прохладное место еще на три дня.

Самогон на цветах липы

Приятного употребления!

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