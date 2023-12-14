Путеводитель по шоппингу в ОАЭ: Где найти лучшие торговые центры и рынки

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шоппинг является не просто покупкой товаров, а настоящим культурным и развлекательным опытом.

За последние десятилетия ОАЭ превратились в один из ведущих мировых центров розничной торговли, где можно найти всё – от эксклюзивных брендов до традиционных восточных товаров.

Этот регион особенно привлекателен для любителей шоппинга благодаря своим роскошным торговым центрам, великолепным базарам и выгодным ценам на многие товары.

Торговые центры Дубая: мир роскоши и развлечений

Дубай славится своими роскошными торговыми центрами, которые являются не только местами для покупок, но и центрами развлечений.

Самым известным является Дубай Молл – крупнейший в мире торговый центр, в котором расположено более 1300 магазинов. Здесь можно найти всё, от модной одежды до элитных брендов, а также уникальные развлекательные заведения, такие как аквариум и детский развлекательный центр KidZania.

Mall of the Emirates предлагает уникальное сочетание магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, включая крытый горнолыжный курорт Ski Dubai.

Ibn Battuta Mall, вдохновленный путешествиями знаменитого исследователя, предлагает покупателям путешествие во времени и культуре через свои тематические зоны.

Традиционные базары и рынки

В ОАЭ сохранились традиционные базары, которые позволяют окунуться в мир восточной экзотики. Золотой базар в Дейре – это лабиринт узких улочек, усыпанных ювелирными магазинами.

Рынок специй предлагает широкий ассортимент специй, трав и сухофруктов со всего мира. Текстильный базар – это рай для любителей тканей, где можно найти всё от роскошных шелков до традиционной арабской одежды.

Роскошный шопинг в Дубае

Для поистине роскошного шоппинга в Дубае стоит посетить элитные бутики в торговых центрах, таких как Dubai Mall и Mall of the Emirates, где представлены такие мировые бренды, как Prada, Cartier и Bulgari. Эти торговые центры предлагают не просто покупки, но и настоящий взлёт в мир роскоши и стиля.

Аутлеты в Дубае: выгодные предложения

Dubai Outlet Mall – это место, где можно найти дизайнерскую одежду по сниженным ценам. С более чем 200 магазинами, предлагающими скидки до 90%, этот аутлет является райом для охотников за выгодными предложениями. В аутлете можно найти товары от известных мировых брендов по очень привлекательным ценам.

Торговые фестивали и события

Дубайский торговый фестиваль (DSF) и Летние сюрпризы в Дубае (DSS) – это крупные ежегодные события, привлекающие покупателей со всего мира. DSF известен своими огромными скидками, розыгрышами и развлекательными мероприятиями, а DSS предлагает невероятные скидки и развлечения для всей семьи. Эти фестивали предоставляют уникальную возможность приобрести товары по сниженным ценам и насладиться праздничной атмосферой.

Практические советы по шоппингу

При шоппинге в ОАЭ важно учитывать несколько практических советов. Лучшее время для посещения торговых центров и рынков – в будние дни и рано утром. Во многих местах принимаются как наличные, так и кредитные карты. На традиционных рынках рекомендуется торговаться. Туристы-нерезиденты могут воспользоваться возможностью возврата налога через систему Tax-Free Shopping.

Что покупать в ОАЭ

В ОАЭ стоит приобретать одежду и обувь, меха, золото, парфюмерию и косметику, электронику, ковры, восточные сладости и кофе. Все эти товары предлагаются по очень привлекательным ценам, а их качество и разнообразие не оставят равнодушным ни одного покупателя.